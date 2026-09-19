Windows 11, un bug su Excel blocca il copia-incolla senza avvisi: come risolvere

Un bug di Windows 11 ha mandato in tilt una delle funzioni più banali e più usate al mondo, il copia-incolla in Excel, e la conferma arriva direttamente da Microsoft. Chi negli ultimi giorni ha provato a spostare dati da una cella all’altra ritrovandosi davanti a un foglio immobile può smettere di dare la colpa al proprio computer o alla propria distrazione. Il problema esiste, è documentato, ed è stato introdotto dall’aggiornamento di settembre, quello che nel gergo di Redmond viene chiamato Patch Tuesday.

La cosa fastidiosa non è tanto il malfunzionamento in sé, quanto il modo in cui si presenta. Si seleziona la cella di destinazione, si lancia l’incolla e non accade assolutamente nulla. Nessun avviso, nessun messaggio di errore, nemmeno un suono di sistema. I dati restano dove sono, la selezione di partenza rimane attiva e il foglio di lavoro si comporta come se il comando non fosse mai stato dato.

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Quali versioni di Excel sono colpite dal bug

Il difetto riguarda Excel nelle versioni 2016, 2019, 2021 e 2024, quindi una platea davvero ampia di utenti, tra uffici, studi professionali, piccole imprese e semplici appassionati che usano i fogli di calcolo per gestire budget o archivi personali. Microsoft ha descritto il comportamento in modo piuttosto asciutto, spiegando che la sorgente rimane selezionata e la destinazione non viene modificata, e che quando si verifica questo problema gli utenti non ricevono alcuna indicazione dell’errore.

È proprio questo secondo punto a rendere la faccenda più insidiosa del previsto. Un errore visibile mette in allarme, spinge a controllare, a ripetere l’operazione con più attenzione. Un errore silenzioso invece passa inosservato, e chi lavora in fretta su tabelle lunghe rischia di accorgersi solo dopo che una colonna intera non è stata riportata dove doveva stare.

La patch KB5002914 e le possibili alternative

L’aggiornamento finito sotto accusa è la KB5002914, distribuita appunto con il pacchetto di settembre. Non è la prima volta che un Patch Tuesday porta con sé effetti collaterali non previsti, anzi negli ultimi tempi la sequenza di piccoli incidenti si è fatta piuttosto fitta. Però toccare una funzione elementare come il copia-incolla, dentro uno strumento che milioni di persone aprono ogni mattina per lavorare, è un genere di inconveniente che difficilmente passa sotto silenzio.

Al momento non esiste alcuna soluzione temporanea ufficiale. Microsoft ha fatto sapere di essere al lavoro sull’indagine e ha promesso di comunicare aggiornamenti non appena ci saranno novità concrete, senza però indicare tempi precisi per la patch correttiva. Chi si trova bloccato nel bel mezzo di un’attività importante può quindi solo attendere oppure spostarsi temporaneamente su un’altra piattaforma.

Tra le alternative disponibili c’è LibreOffice Calc, che offre funzionalità simili a quelle del foglio di calcolo di Microsoft senza richiedere abbonamenti né una connessione obbligatoria. Non è una sostituzione definitiva per chi ha flussi di lavoro complessi costruiti attorno all’ecosistema Office, ma per gestire una tabella, sistemare dei dati o completare un documento urgente può togliere più di un imbarazzo nelle giornate in cui l’incolla su Excel decide di non rispondere.

Fonte: TecnoAndroid