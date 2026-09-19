iOS 27 divide il conto scansionando lo scontrino con Apple Cash

La divisione del conto tra amici diventa una questione di fotocamera e pochi tocchi con iOS 27, che porta dentro Apple Wallet una funzione pensata per rendere finalmente appetibile Apple Cash. L’idea è semplice quanto efficace: si inquadra lo scontrino, il sistema riconosce le voci una per una e ognuno paga esattamente la propria parte, tasse e mancia comprese.

Chi usa quotidianamente l’iPhone sa che Apple Cash esiste da anni, ma nella pratica è rimasto un servizio di nicchia. Fuori dai confini statunitensi non è mai decollato e anche là dove è disponibile, servizi terzi come Venmo e Zelle restano l’opzione preferita dalla maggior parte delle persone quando si tratta di mandare soldi a un amico. Il nuovo Apple Wallet prova a ribaltare l’abitudine puntando su qualcosa che la concorrenza non ha: l’integrazione profonda con la fotocamera e con Apple Intelligence.

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Come funziona la divisione del conto in iOS 27

Il meccanismo descritto da Apple è lineare. Dopo una cena si scansiona la ricevuta con la fotocamera dell’iPhone, oppure si parte da una foto già scattata, e a quel punto il conto può essere diviso con gli amici tramite Apple Cash. La funzione non è confinata in un unico posto: si trova in Messaggi, dentro Apple Wallet e anche attraverso Visual Intelligence, sia su ciò che compare a schermo sia inquadrando qualcosa con la fotocamera.

C’è poi il pezzo più interessante, ovvero la nuova modalità Siri nell’app Fotocamera, che permette di ottenere informazioni e compiere azioni su quello che si ha davanti. Puntando l’iPhone su uno scontrino in modalità Siri, il sistema propone direttamente l’azione per dividere il conto e identifica le voci presenti sulla ricevuta. Selezionando i propri piatti, il totale viene calcolato automaticamente includendo la quota di tasse e mancia, così ciascuno restituisce la cifra esatta che deve.

Zero calcoli mentali, ma resta un ostacolo

Nell’uso reale l’esperienza risulta molto scorrevole. Basta inquadrare la ricevuta o pescare una foto già presente nella libreria e Apple Intelligence si occupa di riconoscere ogni singola voce, lasciando solo il compito di spuntare quelle proprie. Anche la mancia non richiede alcun calcolo mentale, perché iOS 27 propone in automatico le percentuali più comuni come 18% e 20%.

Il fatto che la funzione sia raggiungibile da più punti del sistema è probabilmente il dettaglio che fa la differenza. Non serve ricordarsi di aprire una specifica applicazione: si può partire dall’app Fotocamera in modalità Siri, si può restare dentro una conversazione in Messaggi mentre si sta già parlando della cena appena finita, oppure entrare direttamente in Wallet. Tre strade diverse che portano allo stesso risultato, senza quel senso di percorso obbligato che spesso accompagna le funzioni finanziarie.

L’unico vero intoppo riguarda la configurazione iniziale. Se chi divide il conto non ha ancora attivato Apple Cash, quello diventa un passaggio in più che rallenta tutto, ed è proprio il punto in cui una serata tra amici rischia di trasformarsi in cinque minuti di impostazioni da sistemare a tavola. Una volta superato lo scoglio, però, il flusso diventa immediato e la sensazione è quella di una funzione che potrebbe guadagnare parecchia popolarità nel tempo.

Un tassello del nuovo Wallet

La divisione delle spese è solo una delle novità che arricchiscono Apple Wallet in questa versione del sistema operativo. Nel complesso l’app risulta più completa rispetto al passato, e il pacchetto di aggiunte punta chiaramente a farne un centro di gravità per tutto ciò che riguarda pagamenti e documenti sull’iPhone.

Chi ha già provato la funzione descrive un’esperienza pulita e amichevole, lontana dalla rigidità che di solito accompagna le app di pagamento. Il calcolo della quota individuale, comprensivo di imposte e mancia, arriva già pronto sullo schermo e non lascia margini di discussione sul chi deve cosa.

Fonte: TecnoAndroid