iOS 27 rileva le truffe in tempo reale, ma bisogna attivarlo

Con iOS 27 Apple mette sul tavolo uno strumento che punta a fermare le truffe nel momento esatto in cui stanno accadendo, non dopo. La novità arriva anche su iPadOS 27 e si chiama Rilevamento dei rischi di sostituzione di persona, un nome poco elegante per una funzione che invece va al cuore di un problema molto concreto: quello di chi si finge una banca, un ente pubblico o una persona di fiducia per spingere qualcuno a pagare o a modificare dati sensibili. C’è però un dettaglio da tenere a mente, perché la protezione non lavora da sola in automatico, va attivata.

La logica dietro questa scelta è interessante e merita di essere spiegata bene, perché non ha molto a che vedere con le difese classiche a cui siamo abituati. Le password robuste e i sistemi di verifica servono a tenere fuori gli estranei, qui invece il bersaglio è un altro tipo di attacco, quello che passa dalla persona e non dal software.

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Perché l’autenticazione a due fattori qui non basta

Il punto è semplice e un po’ scomodo da ammettere. L’autenticazione a due fattori funziona bene quando qualcuno tenta di entrare in un account senza permesso, blocca l’accesso e chiude la porta. Ma non ha nessun potere quando la porta viene aperta dalla vittima stessa, in modo volontario, dopo essere stata convinta con una telefonata credibile o un messaggio costruito ad arte. In quei casi il criminale non deve bucare nulla, gli basta guidare la mano di chi sta davanti allo schermo.

È esattamente lo spazio in cui si muove l’ingegneria sociale, che negli ultimi anni è diventata la scorciatoia preferita per aggirare sistemi tecnici sempre più difficili da forzare. E qui entra in gioco la nuova funzione di iOS 27, che non prova a impedire l’operazione con un blocco secco ma cerca di capire se intorno a quell’operazione ci sono segnali che non tornano.

Come lavora il rilevamento su iOS 27

Il meccanismo si attiva nei momenti delicati, quelli in cui un errore costa caro. Quando all’interno di un’app compatibile viene avviata un’azione sensibile, per esempio un pagamento oppure la modifica di una password, il sistema analizza una serie di informazioni legate al dispositivo e all’Account Apple e prova a stimare il livello di rischio di quel preciso istante. Non guarda il contenuto della conversazione, guarda il contesto tecnico in cui l’azione sta avvenendo.

Da questa valutazione nasce un risultato che viene restituito all’applicazione sotto forma di uno di tre possibili livelli. Sta poi all’app decidere come comportarsi, perché il ruolo del sistema operativo è fornire il segnale, mentre la reazione concreta resta nelle mani di chi ha sviluppato il servizio. Una banca, un’app di pagamenti o una piattaforma che gestisce dati personali possono quindi scegliere se rallentare l’operazione, chiedere conferme aggiuntive oppure avvisare l’utente che qualcosa nella situazione non è lineare.

Il vantaggio di questo approccio è che non introduce attriti dove non servono. Le operazioni normali restano operazioni normali, mentre l’attenzione si concentra sui casi in cui il quadro appare anomalo. Il limite, se vogliamo chiamarlo così, è che la funzione ha bisogno di due condizioni per essere davvero utile: deve essere abilitata sul dispositivo e le app coinvolte devono supportarla.

Resta il fatto che iOS 27 e iPadOS 27 portano per la prima volta a livello di sistema una difesa pensata contro chi manipola le persone anziché il codice, spostando l’asticella su un terreno dove fino a oggi la tecnologia poteva fare poco.

Fonte: TecnoAndroid