WhatsApp su iPhone testa i Canali nella scheda Chat in tre modi

Su iPhone WhatsApp sta preparando una modifica che porterà i Canali direttamente nella scheda Chat, lo stesso intervento già emerso nei giorni scorsi sulla versione Android. Il cambiamento, quindi, non riguarderà soltanto una piattaforma. Le prime tracce sono state individuate nella beta per iOS 26.38.10.72, distribuita tramite TestFlight, ma per ora la funzione non è ancora disponibile nemmeno per i beta tester.

Il codice è presente all’interno dell’applicazione, ma la novità non è ancora stata attivata. Il lavoro sul fronte Apple, insomma, è già partito, anche se non si può ancora provare con mano come apparirà il nuovo sistema una volta sbarcato sui telefoni. C’è poi un aspetto interessante, perché l’azienda non ha ancora scelto una strada precisa e sta mettendo alla prova più soluzioni allo stesso tempo.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Le tre ipotesi allo studio per i Canali di WhatsApp

Credits: TecnoAndroid

La piattaforma di messaggistica starebbe valutando tre diverse configurazioni per capire quale adottare nella versione definitiva. Ognuna cambia in modo abbastanza netto il rapporto tra i Canali e le normali conversazioni, e vale la pena guardarle una per una.

Nella prima opzione i Canali comparirebbero direttamente nell’elenco principale, mescolati alle chat di tutti i giorni. Per chi volesse vederli separatamente ci sarebbe una voce dedicata nella parte superiore dell’interfaccia, pensata come un vero e proprio filtro. Anche in questo caso, però, i Canali resterebbero visibili nella sezione “Tutti”, accanto ai messaggi di amici, colleghi e gruppi.

La seconda strada va nella direzione opposta. I Canali verrebbero tenuti distinti dalle conversazioni e apparirebbero soltanto selezionando il relativo filtro. Chi apre l’app per scrivere a qualcuno, quindi, non se li troverebbe davanti nell’elenco generale, e dovrebbe cercarli volontariamente con un tocco in più.

La terza ipotesi è ancora diversa. Prevede infatti una cartella Canali collocata all’interno della scheda Chat, un contenitore unico dove trovare sia quelli già seguiti sia altri suggerimenti proposti dall’app. Si tratta di una soluzione a metà strada, che raccoglie tutto in un solo punto senza disperdere i contenuti nella lista delle conversazioni.

La scheda Aggiornamenti verso l’uscita di scena

Lo spostamento dei Canali non è un ritocco isolato. Fa parte di una revisione più ampia dell’interfaccia di WhatsApp, che da un po’ di tempo sta ridisegnando l’organizzazione delle diverse sezioni dell’applicazione. Il nuovo assetto su iPhone si inserisce proprio in questo percorso.

Per alcuni utenti gli Stati sono già comparsi nella parte superiore della scheda Chat. Con questo passaggio i Canali sono rimasti di fatto l’ultimo contenuto ancora legato alla scheda Aggiornamenti, che finora li ospitava insieme agli Stati stessi. Una volta trasferiti anche loro, quella sezione resterebbe praticamente vuota.

Fonte: TecnoAndroid