Google Foto, bug sui Pixel blocca le foto ritoccate: fix in arrivo

Google ha confermato l’esistenza del bug di Google Foto che da alcuni giorni sta creando parecchi grattacapi agli utenti, in particolare a chi possiede uno smartphone Pixel. L’applicazione, considerata da molti uno dei servizi più potenti e apprezzati del colosso di Mountain View, in alcune circostanze non consente di condividere, modificare o eliminare le immagini appena ritoccate. Dopo le prime segnalazioni arrivate dagli utenti, Big G ha deciso di intervenire pubblicamente riconoscendo il malfunzionamento e promettendo una correzione in tempi brevi.

Si tratta di un inconveniente che colpisce una delle funzioni più usate dell’app, cioè la possibilità di sistemare uno scatto e poi farne ciò che si vuole. Quando qualcosa si inceppa proprio in quel passaggio la frustrazione cresce in fretta, ed è per questo che il problema ha attirato così tanta attenzione nel giro di pochi giorni. La buona notizia è che Google non si è limitata a prendere nota delle lamentele ma ha anche indicato un paio di strade alternative per continuare a lavorare sulle proprie foto in attesa dell’aggiornamento risolutivo.

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Quali Pixel sono coinvolti e cosa smette di funzionare

Riavvolgendo per un attimo il nastro, conviene capire bene di che cosa si parla. Il difetto è stato segnalato da numerosi possessori di Pixel 11, Pixel 10, Pixel 9 e Pixel 8, quindi non riguarda un singolo modello ma diverse generazioni della famiglia di smartphone firmata Google. In parole povere, dopo aver ritoccato una foto con gli strumenti integrati nell’app, l’utente si ritrova con le mani legate perché non riesce più a condividerla, a modificarla ulteriormente oppure a cancellarla.

C’è poi un altro aspetto che rende la situazione ancora più scomoda. Tra le azioni che smettono di funzionare figura anche l’aggiunta dell’immagine a un album, un’operazione piuttosto comune per chi ama tenere in ordine la propria galleria. Nel complesso, insomma, gli scatti appena elaborati restano come bloccati all’interno dell’app, ed è facile immaginare quanto possa risultare irritante per chi usa lo smartphone come principale strumento fotografico e vuole inviare subito il risultato ad amici o parenti.

La risposta di Google e le soluzioni temporanee

A fare chiarezza ci ha pensato un portavoce dell’azienda, che ha spiegato come il team sia a conoscenza del problema segnalato. Le parole scelte sono state piuttosto dirette: “Il team di Google Photos sta lavorando per rilasciare una correzione il prima possibile!”. Nessuna data precisa quindi, ma l’impegno a sistemare le cose rapidamente è stato messo nero su bianco, e per gli utenti Pixel è già un segnale rassicurante.

Nel frattempo Google ha suggerito due soluzioni alternative per aggirare il malfunzionamento senza dover rinunciare alle modifiche. La prima consiste nel toccare l’opzione “Salva come copia” al momento di salvare nuove modifiche, così da generare un file separato rispetto all’originale. La seconda invece riguarda le immagini già ritoccate e rimaste bloccate, che possono essere eliminate o condivise visitando la versione web del servizio all’indirizzo photos.google.com.

Sono accorgimenti semplici che permettono di continuare a gestire la propria libreria fotografica anche prima dell’arrivo del correttivo ufficiale. Per ricevere la correzione non appena sarà disponibile, è consigliabile mantenere aggiornata l’app di Google Foto per Android, che viene distribuita attraverso il Google Play Store.

Fonte: TecnoAndroid