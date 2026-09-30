WhatsApp, i Canali traslocano nelle Chat: tre soluzioni in prova

Su WhatsApp per Android si sta preparando un cambiamento che potrebbe modificare parecchio le abitudini quotidiane di chi usa l’app. I Canali sarebbero infatti pronti a lasciare la scheda Aggiornamenti per trasferirsi nella scheda Chat, cioè proprio lì dove scorrono le normali conversazioni di tutti i giorni. La novità è saltata fuori analizzando la versione beta 2.26.39.1 distribuita tramite Google Play Store, anche se al momento nemmeno i beta tester possono provarla con mano.

Non si tratta di un ritocco isolato. Lo spostamento rientra in una revisione più ampia della barra di navigazione, un lavoro già emerso nelle scorse settimane anche su iOS. La direzione sembra piuttosto evidente e punta a eliminare poco alla volta la sezione Aggiornamenti, tanto che per alcuni utenti gli Stati hanno già cominciato a comparire nella parte alta della schermata delle chat. In pratica quello che oggi vive in una scheda separata finirebbe per concentrarsi nella schermata principale dell’applicazione.

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Tre soluzioni allo studio per mostrare i Canali

Credits: TecnoAndroid

Il vero nodo riguarda l’ordine. Infilare i Canali tra i messaggi di amici e parenti rischia di trasformare l’elenco in un mucchio disordinato, e l’app di Meta sembra esserne ben consapevole. Per questo chi segue già uno o più canali dovrebbe ricevere un avviso con cui scegliere dove visualizzarli. Le opzioni previste sono due. La prima li colloca direttamente nella lista delle conversazioni, mentre la seconda li archivia in automatico lasciando comunque la possibilità di recuperarli in un secondo momento.

Anche il modo in cui appariranno dentro la scheda Chat è ancora tutto da definire, e qui le sperimentazioni si fanno davvero interessanti. WhatsApp sta mettendo alla prova tre configurazioni differenti. Nella prima i Canali convivono con le chat normali e restano visibili pure selezionando il filtro Canali che si trova in cima all’interfaccia. La seconda li toglie invece dalla vista Tutte, così da renderli raggiungibili soltanto passando da quel filtro dedicato.

La terza ipotesi è forse la più ordinata. Prevede una cartella Canali collocata direttamente nell’elenco delle chat, con le conversazioni private che restano separate e tutti i canali seguiti raccolti in un’unica sezione. Meta sta dunque esplorando strade parecchio diverse fra loro e non è ancora chiaro quale approderà nella versione stabile dell’applicazione. Ognuna di queste soluzioni offre un equilibrio diverso tra visibilità dei contenuti e pulizia della schermata.

Addio alla scheda Aggiornamenti, al suo posto arriva Contatti

Le conseguenze toccherebbero l’intera struttura di WhatsApp. Una volta trasferiti Stati e Canali nella scheda Chat, la sezione Aggiornamenti potrebbe sparire del tutto per lasciare spazio alla nuova scheda Contatti. Questa pagina dovrebbe servire a trovare più in fretta le persone salvate in rubrica e a capire al volo quali contatti sono online in quel momento. Un cambio di impostazione che ridisegnerebbe la navigazione principale dell’app.

Fonte: TecnoAndroid