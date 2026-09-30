Google Calendar sul Web mostra ora fino a tre fusi orari insieme

hi lavora con colleghi sparsi tra continenti diversi conosce bene il rompicapo degli orari, e proprio su questo fronte arriva una novità per Google Calendar. Il colosso di Mountain View ha deciso di ampliare il supporto ai fusi orari nella versione Web del suo calendario e di portare a tre il numero di zone orarie visualizzabili contemporaneamente. È un cambiamento piccolo solo in apparenza, pensato per semplificare la pianificazione delle riunioni tra team globali.

L’annuncio è arrivato nelle scorse ore con un post sul blog ufficiale dell’azienda statunitense, che continua a lavorare senza sosta sulle proprie applicazioni e sui propri servizi. L’aggiornamento si inserisce in un percorso fatto di nuove funzioni e ritocchi grafici più o meno rilevanti. Stavolta tocca uno strumento che moltissime persone usano ogni giorno per organizzare appuntamenti e incontri di lavoro, e la novità punta dritta a uno dei problemi più comuni di chi collabora a distanza.

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Arriva il terzo fuso orario nella griglia del calendario

Fino ad oggi l’app permetteva di impostare soltanto due zone orarie, una principale e una secondaria. Con questo aggiornamento gli utenti possono configurare e visualizzare fino a tre fusi orari direttamente nella griglia, grazie a un nuovo terzo fuso orario che affianca i due già presenti. Per chi coordina gruppi di lavoro distribuiti in più Paesi la differenza si fa sentire parecchio.

Avere sotto gli occhi tre orari nello stesso momento riduce infatti le difficoltà legate all’organizzazione degli impegni e toglie di mezzo le conversioni manuali. Niente più calcoli a mente o ricerche veloci per capire che ora sia dall’altra parte del mondo prima di fissare una chiamata. Tutto compare già accanto agli eventi in agenda, e la gestione degli appuntamenti diventa decisamente più immediata.

Nella pratica la novità si traduce in tre colonne di fusi orari che compaiono sul lato sinistro della griglia principale. Anche la funzione Trova un orario è stata aggiornata di conseguenza e adesso, durante la creazione o la modifica di un evento, mostra fino a tre zone orarie. Individuare una fascia comoda per tutti i partecipanti diventa così un’operazione molto più rapida.

Etichette personalizzate e disponibilità per tutti

C’è poi un dettaglio che rende il tutto ancora più comodo. Nelle impostazioni di Google Calendar è possibile assegnare etichette personalizzate a ciascuno dei tre fusi orari visualizzati, così da riconoscerli al volo sulla griglia. Invece di leggere solo una sigla o una differenza oraria si può dare a ogni colonna un nome più chiaro e ritrovarsi subito senza confusione tra un orario e l’altro.

Sul fronte della diffusione non ci sarà da aspettare molto. Il rilascio è già in corso e nel giro di un paio di settimane la funzione dovrebbe raggiungere tutti gli utenti Google Workspace, quelli con abbonamento Workspace Individual e anche chi utilizza un normale account Google personale. La novità riguarda la versione Web del servizio, dove comparirà in maniera graduale per tutti gli utenti interessati.

Fonte: TecnoAndroid