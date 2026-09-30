Ryzen 8000G, la grafica integrata salva i PC gaming economici

Per anni chi assemblava un computer da gioco seguiva una regola piuttosto semplice, cioè destinare alla scheda video tra il 30% e il 40% del budget complessivo. Oggi quel consiglio vale poco, perché i prezzi delle GPU continuano a salire insieme a quelli di altri componenti e i modelli di fascia media non sono più alla portata di tutti. Proprio qui entra in gioco la grafica integrata, che sta tenendo in vita i PC economici più di quanto molti immaginassero.

Mettere insieme un PC da gaming economico è diventato decisamente più complicato rispetto a un paio di anni fa. La buona notizia è che le soluzioni grafiche moderne integrate nei processori hanno cambiato le carte in tavola e offrono un’alternativa concreta a chi non vuole svenarsi per una scheda dedicata.

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Ryzen 8000G e Radeon 780M, quando il processore basta anche per giocare

Le vecchie GPU integrate che accompagnavano i chip Intel e AMD riuscivano a malapena a mostrare il desktop. Con le soluzioni attuali la musica è cambiata, e le recenti Intel Arc e AMD Radeon integrate si dimostrano sorprendentemente capaci. Sul fronte desktop le opzioni non abbondano, ma la serie Ryzen 8000G basata su architettura Zen 4 regge ancora bene nel mercato attuale.

In particolare Ryzen 7 8700G è una scelta sensata per chi punta a una configurazione da gioco senza spendere troppo. Questa APU monta la Radeon 780M, la stessa grafica che anima console portatili molto diffuse come Asus ROG Ally X e Lenovo Legion Go. Non resta nemmeno troppo indietro rispetto alla più recente Radeon 890M presente in Xbox Ally X e Legion Go 2, visto che secondo i benchmark la differenza oscilla tra il 20% e il 35% giocando in 1080p.

Per chi ha un budget davvero ridotto c’è anche Ryzen 5 8600G, dotato della Radeon 760M. È un po’ meno potente ma resta paragonabile alla grafica del chip personalizzato che si trova dentro Steam Deck.

Upscaling, frame generation e la possibilità di aspettare

Ovviamente né la Radeon 780M né la 760M possono gestire tutto in modo fluido. Anche abbassando i dettagli alcuni titoli faticano a offrire un’esperienza giocabile. A compensare in parte la mancanza di potenza bruta ci pensano tecnologie come AMD FSR, che non trasformano magicamente una grafica integrata in una scheda dedicata ma migliorano la fluidità percepita grazie a upscaling e frame generation. Non tutti i giochi supportano FSR in modo nativo, ed è lì che tornano utili strumenti come Lossless Scaling e Optiscaler. Con la giusta combinazione di impostazioni le aspettative sul gaming a basso costo possono cambiare parecchio.

C’è poi un vantaggio pratico. Una scheda video dedicata può mangiarsi una fetta consistente del budget di una nuova build, lasciando meno risorse per gli altri componenti fondamentali. Partire con un’APU dalla grafica valida permette invece di distribuire la spesa nel tempo e aggiungere una GPU più avanti. Comprare adesso la prima scheda che rientra nel budget, accontentandosi di prestazioni inferiori a quelle desiderate, non è una grande idea. Anche perché con il mercato attuale acquistare una GPU a prezzo pieno non è la mossa più furba per chi cerca il miglior rapporto qualità prezzo. Un dettaglio però conta molto, ovvero abbinare all’APU la memoria RAM giusta, visto che può fare la differenza sulle prestazioni grafiche.

I limiti della grafica integrata

Nonostante il ruolo sempre più importante nelle configurazioni economiche, la grafica integrata non è sempre la risposta migliore. Una build pensata per giocare in 1440p o 4K non può affidarsi alla GPU del processore se deve far girare qualcosa di più impegnativo di giochi indie o emulazione di vecchie piattaforme.

Le soluzioni integrate inoltre condividono la memoria di sistema con la CPU, mentre le schede dedicate dispongono di VRAM propria, un aspetto che pesa in attività come rendering 3D, montaggio video e carichi di lavoro legati all’intelligenza artificiale. Per chi vuole soprattutto giocare a titoli leggeri, gestire compiti poco impegnativi e aggiungere una scheda dedicata in un secondo momento, cominciare con la grafica integrata resta comunque un approccio sensato.

Fonte: TecnoAndroid