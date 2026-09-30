DaVinci Resolve 21.1 integra Claude e ChatGPT Codex: cosa cambia

Blackmagic Design ha aggiornato il proprio ecosistema software con una serie di nuove release dedicate a video, cinema, effetti visivi e audio, e la novità più attesa porta il nome di DaVinci Resolve 21.1. È proprio questa versione a introdurre il supporto agli assistenti basati sull’intelligenza artificiale, affiancato da parecchi miglioramenti per Fusion e da oltre 100 interventi sparsi un po’ ovunque nel programma.

Il pacchetto però non si ferma qui. L’azienda ha messo mano a diversi strumenti della sua offerta, pensati tanto per i professionisti quanto per gli appassionati della produzione audiovisiva. Oltre a Resolve arrivano infatti Blackmagic Camera 10.3, Fusion Studio 21.1 e Fairlight Live 1.1, ognuno con un ruolo preciso all’interno della filiera creativa.

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DaVinci Resolve 21.1 apre le porte agli assistenti IA

Tra tutte le release, quella di DaVinci Resolve è con ogni probabilità la più significativa. Il software amplia le possibilità di integrazione con gli strumenti di intelligenza artificiale e aggiunge il supporto ad assistenti come Claude, Claude Code e ChatGPT Codex. Un passo che porta l’IA direttamente dentro il flusso di lavoro creativo, senza doverla tenere confinata in applicazioni separate.

L’aggiornamento non punta soltanto sull’intelligenza artificiale. Ci sono nuovi strumenti dedicati a Fusion e più di 100 miglioramenti distribuiti nelle varie aree del programma. Per chi vuole orientarsi tra tutte queste novità, Blackmagic Design ha pubblicato anche il nuovo DaVinci Resolve 21.1 Reference Manual, una guida che raccoglie informazioni e indicazioni sulle funzioni della nuova versione e che può diventare un punto di riferimento utile per approfondire.

Blackmagic Camera 10.3 e Fusion Studio 21.1, cosa cambia

Sul versante delle riprese, Blackmagic Camera 10.3 porta con sé una serie di funzioni pensate in particolare per la URSA Cine 12K LF. L’elenco è corposo e comprende la preregistrazione, il supporto dual LUT, la Generation 6 Color Science, il formato Blackmagic RAW 4.6K crop, SMPTE 2110 Ultra HD e Blackmagic Cloud Streaming. Sono tutte aggiunte che ampliano le possibilità di gestione e acquisizione del girato nei flussi di lavoro professionali.

Anche Fusion Studio 21.1 riceve un aggiornamento di peso. La nuova versione introduce strumenti per forme e 3D basati su Krokodove e aggiunge il supporto agli shader di materiali OpenPBR. Non mancano gli adeguamenti per i workflow OCIO 2.5 e ACES 2.0, così come i ritocchi al tracking e al Macro Editor. Completano il quadro strumenti più avanzati per il deep rendering e una serie di interventi generali che mirano a rendere il software più reattivo.

Fairlight Live 1.1 e disponibilità degli aggiornamenti

Per quanto riguarda l’audio, il protagonista è Fairlight Live 1.1, che introduce il supporto per il nuovo Fairlight Live Audio Panel 10. Accanto a questa novità trovano spazio interventi su prestazioni e stabilità, con l’obiettivo di rendere più efficiente il lavoro nell’ambiente Fairlight. Guardando l’insieme delle release, la direzione scelta da Blackmagic Design appare piuttosto chiara, cioè un ecosistema sempre più integrato, dove montaggio, effetti visivi, color correction, acquisizione video e produzione audio possono essere gestiti con strumenti collegati tra loro.

Tutti gli aggiornamenti e la documentazione relativa sono già disponibili attraverso il Centro assistenza di Blackmagic Design, nella sezione riservata agli ultimi download. Da lì gli utenti possono scaricare le nuove versioni e consultare la documentazione ufficiale per approfondire le funzioni introdotte.

Fonte: TecnoAndroid