Microsoft Copilot cambia per il lavoro con Home, Code e Autopilot

Microsoft ha presentato un aggiornamento importante di Copilot, la sua piattaforma di intelligenza artificiale, e questa volta l’attenzione si sposta con decisione verso il mondo del lavoro. Le nuove funzionalità sono pensate per professionisti e aziende, con l’obiettivo di rendere l’assistente molto più che un semplice strumento di conversazione. Il rinnovamento ruota attorno a tre sezioni ben distinte, chiamate Home, Code e Autopilot, ognuna con un compito preciso all’interno dell’ecosistema.

Home, Code e Autopilot: come cambia Copilot per il lavoro

La prima area, Home, mette insieme due modi diversi di usare l’assistente. Da una parte c’è la modalità chat, quella più immediata, utile per le interazioni rapide e le domande veloci. Dall’altra arriva la modalità cowork, progettata invece per affidare all’intelligenza artificiale compiti lavorativi più complessi, da delegare senza doverli seguire passo dopo passo. Due approcci che convivono nello stesso spazio e che coprono esigenze quotidiane molto diverse tra loro.

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Con Code il discorso si fa ancora più interessante per chi lavora in un’organizzazione. Questa sezione consente ai dipendenti di creare applicazioni aziendali e attività automatiche semplicemente descrivendole in linguaggio naturale. In pratica basta spiegare a parole cosa si vuole ottenere e il sistema si occupa di costruire la soluzione. Un cambio di prospettiva notevole, perché apre la creazione di strumenti su misura anche a chi non ha competenze tecniche specifiche.

Poi c’è Autopilot, probabilmente la novità più ambiziosa del pacchetto. Si tratta di un assistente digitale autonomo in grado di gestire interi flussi di lavoro, organizzare riunioni e tenere sotto controllo le comunicazioni. Non più quindi un aiuto da interpellare di volta in volta, ma un vero collaboratore virtuale capace di muoversi in autonomia all’interno delle attività di tutti i giorni.

Sicurezza dei dati e nuovi strumenti in Office

Quando si parla di aziende la questione della protezione delle informazioni diventa centrale. Per questo Microsoft ha introdotto Microsoft Copilot Managed Runtime, un’infrastruttura pensata per ospitare ed eseguire le applicazioni direttamente sui sistemi dell’organizzazione. L’idea è semplice ma efficace: le soluzioni create restano all’interno dell’ambiente aziendale, così da tutelare dati e informazioni sensibili e permettere un’esecuzione sicura di tutto ciò che viene sviluppato.

L’aggiornamento non si ferma qui. Anche le applicazioni Office ricevono nuovi strumenti basati sull’intelligenza artificiale, dedicati alla generazione dei documenti e alla loro modifica collaborativa in tempo reale. Un potenziamento che riguarda direttamente i programmi usati ogni giorno da milioni di persone negli uffici e che punta a rendere più fluido il lavoro di squadra.

Today, il centro di comando personalizzato in arrivo a ottobre

Tra gli annunci c’è anche un’anticipazione che merita attenzione. Microsoft ha svelato una nuova funzione chiamata Today, capace di gestire in modo automatico email, calendari e attività, suggerendo di volta in volta le azioni da compiere. Sarà integrata all’interno della sezione Home di Copilot e avrà il ruolo di un centro di comando personalizzato, cucito sulle esigenze di ciascun utente.

Il funzionamento è pensato per mettere ordine nella giornata lavorativa. Il sistema evidenzierà le comunicazioni perse, indicherà le priorità che richiedono attenzione immediata e separerà le questioni che invece possono tranquillamente essere rimandate. Un modo per orientarsi tra messaggi e appuntamenti senza rischiare di perdere qualcosa di importante. Today sarà disponibile in anteprima a ottobre.

Fonte: TecnoAndroid