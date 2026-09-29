Gmail passa alle stelle blu: perché gli utenti protestano

Chi apre Gmail dal browser in questi giorni si trova davanti a una piccola stranezza cromatica: le stelle e i marcatori di importanza non sono più gialli, ma blu. Nessun difetto del monitor, nessuna estensione impazzita. Il cambiamento arriva direttamente da Google, che lo ha applicato senza troppi annunci e senza chiedere il parere di nessuno. Sulla carta è una modifica minima, di quelle che dovrebbero passare inosservate. Nella pratica ha irritato parecchie persone, e non del tutto a torto.

Il team di Gmail ha confermato la scelta su X, spiegando che il passaggio al blu risponde agli standard moderni di accessibilità e punta a rendere la casella di posta più leggibile per tutti. Una motivazione sensata, almeno nelle intenzioni. Il problema nasce quando si guarda il risultato finale: entrambi gli elementi ora condividono esattamente la stessa tonalità, satura e visivamente piuttosto aggressiva.

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Due icone diverse, stesso colore: il vero nodo della questione

Qui sta il punto che infastidisce gli utenti più attenti. Le due icone non fanno la stessa cosa, anzi. Il marcatore di importanza, quel piccolo simbolo a freccia, viene assegnato in automatico da Gmail ai messaggi che ritiene prioritari, sulla base delle abitudini di chi legge la posta. La stella, invece, è un segnalibro completamente manuale, un promemoria che si aggiunge quando serve tenere d’occhio qualcosa.

Finché i due colori erano diversi, bastava un’occhiata per capire cosa fosse frutto dell’algoritmo e cosa invece di una scelta personale. Adesso sono identici e quella distinzione immediata è sparita. Non è capriccio estetico, è una questione di gerarchia visiva: quando due segnali con significati opposti hanno lo stesso aspetto, il cervello ci mette qualche istante in più a orientarsi. Su una casella con centinaia di messaggi, quegli istanti si sommano. Su Reddit e nei forum di supporto di Google le segnalazioni si accumulano. Molti descrivono l’interfaccia come più confusa e faticosa da scorrere rapidamente, e non sembra la solita resistenza al cambiamento che accompagna ogni restyling. Il fastidio, insomma, ha basi concrete.

Come tornare al giallo (almeno in parte)

La notizia meno piacevole riguarda le impostazioni: non esiste alcun interruttore per ripristinare lo schema cromatico precedente. Google non ha previsto nessuna opzione dedicata a chi preferiva il giallo, e al momento la cosa resta così.

Esistono però due aggiustamenti parziali. Il primo riguarda le stelle: dal percorso Impostazioni, poi Visualizza tutte le impostazioni, quindi Generali e infine Stelle, è possibile selezionare la stella gialla tra i preset disponibili. Va detto che la modifica non agisce retroattivamente, quindi tutte le email già contrassegnate resteranno blu finché la stella non verrà rimossa e riassegnata a mano, messaggio per messaggio. Un lavoro lungo, per chi ne ha accumulate parecchie. Il secondo intervento riguarda i marcatori di importanza, e in questo caso l’unica strada è nasconderli del tutto. Il percorso è Impostazioni, Visualizza tutte le impostazioni, Posta in arrivo, poi Marcatori di importanza e infine Nessun marcatore. Non c’è modo di cambiarne il colore, quindi la scelta è tra tenerli blu o farli sparire dalla vista.

Un’ultima precisazione utile a evitare confusione: il nuovo colore riguarda solo la versione web di Gmail. Su Android stelle e marcatori seguono il tema del dispositivo, che spesso si adatta al colore dello sfondo scelto dall’utente. Su iPhone la situazione è mista, con il marcatore di importanza rimasto giallo e la stella già passata al blu.

Fonte: TecnoAndroid