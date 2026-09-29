Google Chrome riprende la lettura dal punto esatto sul PC

Google ha iniziato a distribuire su Chrome una serie di aggiornamenti che puntano dritti a chi usa il browser per studiare, documentarsi o semplicemente destreggiarsi tra troppe schede aperte. Nessuna rivoluzione, sia chiaro, ma qualche fastidio quotidiano viene finalmente tolto di mezzo. E almeno una di queste novità ha tutta l’aria di diventare di quelle che, una volta provate, difficilmente si vorranno lasciare indietro.

La prima riguarda il passaggio delle schede da un dispositivo all’altro, funzione che in realtà esiste già da parecchio tempo. L’idea è semplice: una pagina aperta sul telefono viene inviata al computer, o al contrario, per proseguire la lettura altrove. Il difetto, però, si notava subito. Fino a oggi Chrome riapriva la pagina dall’inizio, costringendo a scorrere avanti alla ricerca del punto esatto in cui ci si era fermati. Un dettaglio piccolo, ma capace di far perdere la pazienza più di quanto sembri.

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La sincronizzazione tra dispositivi diventa finalmente intelligente

Con il nuovo aggiornamento il browser memorizza la posizione precisa dello scorrimento e riporta direttamente lì, senza giri a vuoto. C’è di più: se era in corso la compilazione di un modulo lasciato a metà, vengono salvati anche i campi già riempiti. In pratica la sincronizzazione tra dispositivi smette di essere un semplice invio di link e diventa un vero trasferimento di quello che si stava facendo, con tanto di contesto. Chi passa spesso dal telefono al desktop durante la giornata, magari iniziando una prenotazione in metropolitana e finendola in ufficio, capirà al volo il vantaggio.

Il secondo intervento tocca Gemini integrato nel browser, che già oggi sa analizzare documenti, pagine web e video di YouTube. Ora quella stessa capacità si allarga ad altri formati audio e video, compresi i podcast e i filmati ospitati su piattaforme diverse da YouTube. Google spiega la cosa con esempi piuttosto concreti: ascoltare un podcast sull’antica Roma oppure riascoltare la registrazione dell’ultima lezione di filosofia. In entrambi i casi l’assistente può individuare i punti chiave, recuperare un’informazione specifica o chiarire un passaggio rimasto poco comprensibile, praticamente per qualsiasi file audio o video, a patto che sia stato riprodotto per intero.

Quiz generati dall’assistente, ma non ovunque

Il meccanismo è alla portata di chiunque: si avvia il contenuto, lo si lascia scorrere e poi si chiede all’assistente un riassunto, una ricerca mirata o una spiegazione. Niente trascrizioni da cercare altrove, niente copia e incolla. Per chi studia o lavora con materiale registrato, è il tipo di scorciatoia che fa risparmiare parecchio tempo. C’è poi una terza funzione in arrivo, forse la più curiosa del gruppo. Gemini in Chrome sarà in grado di generare quiz interattivi partendo dal contenuto della pagina aperta nella scheda, pensati per verificare quanto si è davvero capito di un argomento. Un piccolo strumento di autovalutazione, utile soprattutto a studenti e a chi si prepara a un esame o a una certificazione.

Qui però arriva la nota dolente. La distribuzione di questa funzione riguarda per ora soltanto Stati Uniti e India, esclusivamente in lingua inglese e solo su desktop. L’espansione verso altri paesi è prevista, secondo Google, nei prossimi mesi, senza indicazioni più precise. Per il pubblico italiano, insomma, servirà pazienza, come accade quasi sempre con le novità legate all’assistente. Tra tutte le funzioni annunciate, il miglioramento della sincronizzazione resta quella con l’impatto più tangibile sull’uso quotidiano del browser, proprio perché non richiede di cambiare abitudini né di imparare nulla di nuovo. Funziona e basta, nel momento in cui serve. L’auspicio, per l’Italia, è che l’attesa prima di vederla attiva sui propri dispositivi non si riveli troppo lunga.

Fonte: TecnoAndroid