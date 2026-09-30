ho. Mobile, addio 4G: dal 1° ottobre il 5G anche a 60 o 30 Mbps

Dal 1° ottobre 2026 il listino di ho. Mobile è destinato a cambiare in modo piuttosto netto. Per le nuove attivazioni tutte le offerte del brand includeranno l’accesso al 5G, ma non sempre alla massima velocità. Accanto ai piani fino a 2 Gbps, che resteranno disponibili, debutteranno infatti nuovi profili 5G con velocità limitata a 60 Mbps oppure a 30 Mbps in base alla soluzione scelta.

Va detto subito che si tratta di un’indiscrezione non ancora ufficializzata dall’operatore, quindi il quadro potrebbe subire qualche ritocco prima del debutto effettivo.

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Chi c’è dietro ho. Mobile e come funziona oggi

Per inquadrare la novità conviene fare un passo indietro. Dal 1° gennaio 2026 ho. Mobile è un marchio commerciale gestito direttamente da Fastweb, che fa parte della nuova realtà Fastweb + Vodafone e quindi anche del Gruppo Swisscom, entrato in scena già da gennaio 2025 con l’acquisizione di Vodafone Italia.

Il brand è nato il 22 giugno 2018 e da allora si rivolge esclusivamente al mercato consumer ricaricabile della telefonia mobile. Si appoggia alla rete Fastweb + Vodafone, cioè l’ex rete Vodafone Italia, in 2G e 4G e dall’8 maggio 2024 anche in 5G.

Al momento il portafoglio si divide in due famiglie. Da una parte ci sono le offerte 4G, che dall’8 maggio 2024 arrivano fino a 60 Mbps sia in download che in upload. Dall’altra le proposte abilitate al 5G, con una velocità massima stimata fino a 2 Gbps in download e fino a 200 Mbps in upload, senza alcuna limitazione rispetto a quanto previsto oggi da Fastweb + Vodafone.

Chi ha attivato un piano 4G o una tariffa precedente può comunque ottenere il 5G alla massima velocità con l’opzione ho. Il Turbo, che costa 1,29 euro al mese, oppure con il programma ho.+ a 1,99 euro al mese. Entrambe si aggiungono solo da già clienti, o comunque dopo l’attivazione dell’offerta, direttamente dall’app dell’operatore.

Resta poi il requisito tecnico di base. Per sfruttare il 5G servono uno smartphone compatibile e la presenza di copertura, altrimenti si naviga in 4G e 4G+ con una velocità massima teorica di 300 Mbps, anche qui senza tagli rispetto alla rete Fastweb + Vodafone.

Via le offerte 4G, al loro posto il 5G a 60 o 30 Mbps

La vera svolta riguarda proprio i piani 4G, che dal 1° ottobre 2026 spariranno dal catalogo per le nuove sottoscrizioni. Le attuali ho. 6,95 150GB 4G a 6,95 euro al mese e ho. 8,95 250GB 4G a 8,95 euro al mese non saranno più attivabili. Al loro posto arriveranno le nuove ho. 6,95 150GB e ho. 8,95 250GB, con gli stessi giga e lo stesso canone mensile ma con il nuovo profilo 5G limitato a 60 Mbps. In pratica la velocità resta identica a quella delle vecchie tariffe 4G, con la differenza che si potrà agganciare anche la rete di nuova generazione.

Non sarà però l’unico profilo con tetto di velocità. Sempre dal 1° ottobre 2026 l’operatore introdurrà anche il 5G fermo a 30 Mbps, riservato ad alcune offerte specifiche. Tra queste c’è ho. 5,95 100GB a 5,95 euro al mese, finora proposta con 4G fino a 60 Mbps solo in determinati periodi, l’ultima volta dal 3 al 24 settembre 2026. Quando tornerà disponibile sarà sottoscrivibile in una nuova versione con il profilo 5G fino a 30 Mbps.

Tre profili di velocità e un bollino colorato per riconoscerli

Nessuna modifica invece per le tariffe con 5G alla massima velocità. Rimarranno disponibili così come sono ho. 9,95 150GB 5G a 9,95 euro al mese, ho. 11,95 250GB 5G a 11,95 euro al mese e le offerte solo dati ho. 12,95 500GB e ho. 14,95 500GB.

Dal 1° ottobre 2026 i clienti ho. Mobile potranno quindi accedere al 5G di Fastweb + Vodafone con tre profili distinti a seconda del piano sottoscritto. Il primo è quello senza limiti, fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload con sblocco della velocità anche in 4G. Poi ci sono il 5G limitato a 60 Mbps e quello fermo a 30 Mbps.

Fonte: TecnoAndroid