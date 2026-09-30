ho. Mobile, addio 4G: dal 1° ottobre il 5G anche a 60 o 30 Mbps

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Dal 1° ottobre 2026 il listino di ho. Mobile è destinato a cambiare in modo piuttosto netto. Per le nuove attivazioni tutte le offerte del brand includeranno l’accesso al 5G, ma non sempre alla massima velocità. Accanto ai piani fino a 2 Gbps, che resteranno disponibili, debutteranno infatti nuovi profili 5G con velocità limitata a 60 Mbps oppure a 30 Mbps in base alla soluzione scelta.
Va detto subito che si tratta di un’indiscrezione non ancora ufficializzata dall’operatore, quindi il quadro potrebbe subire qualche ritocco prima del debutto effettivo.
Chi c’è dietro ho. Mobile e come funziona oggi
Per inquadrare la novità conviene fare un passo indietro. Dal 1° gennaio 2026 ho. Mobile è un marchio commerciale gestito direttamente da Fastweb, che fa parte della nuova realtà Fastweb + Vodafone e quindi anche del Gruppo Swisscom, entrato in scena già da gennaio 2025 con l’acquisizione di Vodafone Italia.
Il brand è nato il 22 giugno 2018 e da allora si rivolge esclusivamente al mercato consumer ricaricabile della telefonia mobile. Si appoggia alla rete Fastweb + Vodafone, cioè l’ex rete Vodafone Italia, in 2G e 4G e dall’8 maggio 2024 anche in 5G.
Al momento il portafoglio si divide in due famiglie. Da una parte ci sono le offerte 4G, che dall’8 maggio 2024 arrivano fino a 60 Mbps sia in download che in upload. Dall’altra le proposte abilitate al 5G, con una velocità massima stimata fino a 2 Gbps in download e fino a 200 Mbps in upload, senza alcuna limitazione rispetto a quanto previsto oggi da Fastweb + Vodafone.
Chi ha attivato un piano 4G o una tariffa precedente può comunque ottenere il 5G alla massima velocità con l’opzione ho. Il Turbo, che costa 1,29 euro al mese, oppure con il programma ho.+ a 1,99 euro al mese. Entrambe si aggiungono solo da già clienti, o comunque dopo l’attivazione dell’offerta, direttamente dall’app dell’operatore.
Resta poi il requisito tecnico di base. Per sfruttare il 5G servono uno smartphone compatibile e la presenza di copertura, altrimenti si naviga in 4G e 4G+ con una velocità massima teorica di 300 Mbps, anche qui senza tagli rispetto alla rete Fastweb + Vodafone.
Via le offerte 4G, al loro posto il 5G a 60 o 30 Mbps
La vera svolta riguarda proprio i piani 4G, che dal 1° ottobre 2026 spariranno dal catalogo per le nuove sottoscrizioni. Le attuali ho. 6,95 150GB 4G a 6,95 euro al mese e ho. 8,95 250GB 4G a 8,95 euro al mese non saranno più attivabili. Al loro posto arriveranno le nuove ho. 6,95 150GB e ho. 8,95 250GB, con gli stessi giga e lo stesso canone mensile ma con il nuovo profilo 5G limitato a 60 Mbps. In pratica la velocità resta identica a quella delle vecchie tariffe 4G, con la differenza che si potrà agganciare anche la rete di nuova generazione.
Non sarà però l’unico profilo con tetto di velocità. Sempre dal 1° ottobre 2026 l’operatore introdurrà anche il 5G fermo a 30 Mbps, riservato ad alcune offerte specifiche. Tra queste c’è ho. 5,95 100GB a 5,95 euro al mese, finora proposta con 4G fino a 60 Mbps solo in determinati periodi, l’ultima volta dal 3 al 24 settembre 2026. Quando tornerà disponibile sarà sottoscrivibile in una nuova versione con il profilo 5G fino a 30 Mbps.
Tre profili di velocità e un bollino colorato per riconoscerli
Nessuna modifica invece per le tariffe con 5G alla massima velocità. Rimarranno disponibili così come sono ho. 9,95 150GB 5G a 9,95 euro al mese, ho. 11,95 250GB 5G a 11,95 euro al mese e le offerte solo dati ho. 12,95 500GB e ho. 14,95 500GB.
Dal 1° ottobre 2026 i clienti ho. Mobile potranno quindi accedere al 5G di Fastweb + Vodafone con tre profili distinti a seconda del piano sottoscritto. Il primo è quello senza limiti, fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload con sblocco della velocità anche in 4G. Poi ci sono il 5G limitato a 60 Mbps e quello fermo a 30 Mbps.
Fonte: TecnoAndroid