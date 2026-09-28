watchOS 27 porta Siri con app dedicata e il nuovo gesto Tap

Con il rilascio di watchOS 27, arrivato il 14 settembre, Apple ha portato su Apple Watch un pacchetto di novità che non riguarda soltanto chi ha appena acquistato Apple Watch Series 12 o Apple Watch Ultra 4. Tutti i modelli compatibili possono sfruttare buona parte dei cambiamenti, che toccano Siri, la navigazione tra le app, i gesti e il monitoraggio dell’attività fisica. Per installare l’aggiornamento basta aprire l’app Watch su iPhone, entrare in Generali e poi in Aggiornamento Software, mettere l’orologio sotto carica e seguire le indicazioni che compaiono sullo schermo.

Siri, nuovi gesti e una griglia di app tutta diversa

La novità più evidente riguarda Siri, che finalmente si allinea alla rivoluzione dell’intelligenza artificiale. Oltre a comprendere meglio il contesto, l’assistente ora ha un’app dedicata che raccoglie tutte le conversazioni in un’unica schermata e le sincronizza in modo privato tra i dispositivi tramite iCloud. Una domanda fatta su iPhone può quindi essere ripresa sull’orologio, le chat più utili si possono fissare in alto e una nuova conversazione può partire direttamente dal polso.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

A questo si aggiunge il quadrante Siri Modular, che si rivela davvero pratico. La sua complicazione rettangolare mostra ciò che si trova in cima allo Smart Stack e si aggiorna da sola nel corso della giornata in base all’orario, alla posizione e ad altri fattori.

Cambia anche il comportamento della Digital Crown. Premendola non appare più la classica vista a nido d’ape ma una griglia dinamica composta da app suggerite, da quelle usate più spesso e da quelle aperte di recente. L’app di Siri occupa il centro, mentre l’elenco alfabetico resta disponibile ruotando la corona per scorrere tutte le applicazioni installate.

Sul fronte dei gesti, accanto a Double Tap e Wrist Flick arriva un terzo movimento chiamato semplicemente Tap. Un singolo tocco tra indice e pollice apre il widget evidenziato nello Smart Stack, che continua comunque a essere navigabile con Double Tap. Le notifiche, invece, si chiudono sempre con Wrist Flick.

Cosa sparisce e cosa si sposta

Con l’aggiornamento Walkie Talkie scompare del tutto, e non si tratta di un semplice occultamento. L’app non è più disponibile dopo il passaggio a watchOS 27 e non può essere reinstallata dall’App Store. Chi vuole tenerla deve restare su watchOS 26, ma non potrà avviare conversazioni con i contatti che hanno già aggiornato.

Il cambiamento destinato a spiazzare più persone riguarda però il doppio clic sulla Digital Crown. Fino a watchOS 26 apriva l’App Switcher, utile per tornare all’app precedente, scorrere quelle recenti e chiudere forzatamente quelle che davano problemi. Ora lo stesso gesto mostra la nuova griglia dinamica ed è stato riservato a Live Rewind, una funzione in arrivo ed esclusiva di Apple Watch Series 12 e Ultra 4 che genera una trascrizione degli ultimi quindici secondi di parlato nell’ambiente circostante. L’App Switcher tornerà con watchOS 27.2, previsto entro fine anno, ma si aprirà con un gesto diverso. Nell’ultima beta basta una pressione prolungata sulla parte bassa dell’app in uso.

Anche Dov’è si semplifica. Le sezioni dedicate a dispositivi, oggetti e persone confluiscono in un’unica app costruita attorno alla mappa, con scorciatoie per le indicazioni stradali e per gli oggetti nelle vicinanze.

Allenamento, salute e uno Smart Stack più sveglio

Workout Buddy, introdotto con watchOS 26, prima richiedeva la presenza di iPhone nelle vicinanze. Adesso l’orologio lo gestisce in autonomia se c’è una connessione WiFi o cellulare. Il coach analizza inoltre lo storico degli allenamenti per evidenziare i miglioramenti graduali su ritmo, distanza e durata, e oltre all’inglese ora parla anche spagnolo.

Nell’app Salute la funzione Monitoraggio del ciclo può segnalare quando i dati registrati fanno pensare alla perimenopausa, affiancando il monitoraggio dei sintomi e materiale informativo. Gli avvisi si basano solo sullo storico inserito e sono pensati per chi ha almeno 40 anni. Apple precisa che non si tratta di un metodo contraccettivo né di una diagnosi.

Sul tapis roulant la misurazione della distanza diventa più precisa grazie a nuovi algoritmi di machine learning, e secondo Apple il miglioramento è evidente dal primo passo anziché dopo qualche minuto. Anche le mappe dei percorsi risultano più accurate e il conteggio dei passi finalmente coincide tra le app Fitness e Salute.

I suggerimenti dello Smart Stack diventano più intelligenti, con widget che mostrano la posizione dell’auto parcheggiata, il compleanno di un contatto stretto, le variazioni del saldo della carta dei trasporti, l’app Rumore subito dopo un avviso di volume elevato, un promemoria sulla modalità Teatro ancora attiva, messaggi fissati, ricorrenze e documenti d’identità.

Fonte: TecnoAndroid