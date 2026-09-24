watchOS 27.0.1 risolve i riavvii improvvisi dell’Apple Watch

Con un aggiornamento arrivato senza troppi annunci, watchOS 27.0.1 è stato rilasciato da Apple per sistemare un problema che stava dando qualche grattacapo a chi indossa gli orologi più recenti della casa di Cupertino, cioè quel riavvio improvviso che poteva presentarsi senza un motivo apparente. Si tratta di una release minore, il classico intervento correttivo che segue di pochi giorni il debutto del sistema operativo principale, uscito appena la settimana precedente.

La distribuzione è partita il 23 settembre 2026 e riguarda una platea piuttosto ristretta. L’aggiornamento infatti è destinato soltanto ad Apple Watch Series 12 e ad Apple Watch Ultra 4, i due modelli che al momento possono contare su watchOS 27. Chi possiede un orologio di generazione precedente, quindi, non troverà nulla da scaricare.

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Cosa corregge davvero watchOS 27.0.1

Le note di rilascio diffuse da Apple sono sintetiche, come spesso accade con questo tipo di interventi. Parlano di correzioni di bug in generale, ma indicano esplicitamente un problema che poteva causare il riavvio inaspettato dell’orologio. Un comportamento fastidioso, soprattutto per chi usa l’Apple Watch come strumento quotidiano tra notifiche, allenamenti e monitoraggio dell’attività fisica. Un riavvio che arriva nel bel mezzo di una sessione di corsa o durante una giornata di lavoro non è mai una bella esperienza, e il fatto che Apple sia intervenuta a così breve distanza dal lancio dice abbastanza su quanto il problema fosse diffuso tra i possessori dei nuovi modelli.

Nessuna novità sul fronte delle funzioni, nessuna aggiunta all’interfaccia, nessun ritocco estetico. L’aggiornamento si limita a mettere una toppa dove serviva, mantenendo intatto tutto il resto dell’esperienza introdotta con watchOS 27. È il tipico rilascio di manutenzione, quello che non fa titoli ma che migliora concretamente la vita di chi usa il dispositivo tutti i giorni.

Come installare l’aggiornamento sull’Apple Watch

Il download può avvenire in due modi. Il primo passa direttamente dall’app Impostazioni presente sull’orologio, il secondo dall’app Apple Watch installata sull’iPhone abbinato. In entrambi i casi il percorso è quello dedicato all’aggiornamento software, e la procedura è la stessa a cui gli utenti sono ormai abituati.

Ci sono però due condizioni da rispettare, altrimenti l’installazione non parte proprio. L’Apple Watch deve essere posizionato sul caricabatterie e la batteria deve superare il 50 per cento di carica. Sono requisiti pensati per evitare che il dispositivo si spenga durante l’operazione, uno scenario che potrebbe complicare parecchio le cose. Conviene quindi programmare l’aggiornamento in un momento in cui l’orologio non serve, magari la sera prima di andare a dormire o durante una pausa abbastanza lunga.

I tempi di installazione variano in base alla connessione e al modello, ma trattandosi di un pacchetto contenuto non dovrebbero essere particolarmente lunghi. Durante il processo l’orologio resta inutilizzabile e mostra l’indicatore di avanzamento, poi si riavvia da solo una volta completata l’operazione.

Fonte: TecnoAndroid