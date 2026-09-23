Apple obbligata in Brasile a bloccare un’app casinò ai minori

Una decisione arrivata dal tribunale di San Paolo mette Apple davanti a un obbligo preciso, cioè stringere i controlli sull’età per un’app di tipo casinò distribuita sull’App Store in Brasile, compresa la verifica prima di qualsiasi acquisto in app. L’ingiunzione è di quelle urgenti, con tempi stretti e una sanzione economica pronta a scattare in caso di inadempienza. Al centro della vicenda c’è un titolo specifico, Casino Roulette: Roulettist, ma la portata del provvedimento va oltre quella singola applicazione. Il caso nasce a luglio, quando quattro organizzazioni per la tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza hanno depositato un’azione civile. L’accusa è chiara, ovvero che i minori riuscivano a scaricare giochi in stile casinò dallo store e ad acquistare fiches virtuali con denaro reale, nonostante l’app in questione fosse classificata come riservata ai maggiori di 18 anni. In altre parole, la classificazione c’era ma, secondo chi ha portato il caso in tribunale, non bastava a fermare nessuno.

Cinque giorni per bloccare i download dei minori

La Corte di Giustizia di San Paolo ha concesso un’ingiunzione d’emergenza e ha fissato un termine di cinque giorni. Entro quella scadenza Apple deve impedire nuovi download di Casino Roulette: Roulettist agli utenti registrati come minorenni. Non solo. Il tribunale chiede anche di introdurre una verifica dell’età per gli acquisti di fiches virtuali con denaro reale, quelli che servono a continuare a giocare oppure ad ampliare l’esperienza all’interno dell’app. È un punto che merita attenzione, perché sposta il baricentro dal semplice momento del download a quello del pagamento. Un minore potrebbe anche aver già installato l’app in passato, ma il filtro deve intervenire quando si tira fuori la carta di credito. Una logica che, se applicata su larga scala, cambierebbe parecchio il funzionamento degli acquisti in app per certe categorie di contenuti.

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Il divieto si estende alle app con meccaniche simili

Il provvedimento non si ferma al singolo caso. Il tribunale ha vietato ad Apple di accettare sullo store nuove applicazioni con meccaniche equivalenti a quelle da casinò se prive di controlli sull’età realmente efficaci. È la parte più pesante della decisione, perché tocca il processo di revisione delle app e non un titolo isolato. Ci sono poi obblighi di natura documentale. L’azienda deve conservare tutti i registri collegati all’app oggetto della causa e presentare una relazione tecnica che spieghi nel dettaglio quali misure ha adottato per adeguarsi. In caso di mancato rispetto dell’ordine, è prevista una multa giornaliera da 100.000 real, che al cambio corrisponde a circa 17.000 euro al giorno.

Nessuna risposta pubblica dall’azienda

Fino al momento in cui la notizia è stata diffusa, Apple non aveva rilasciato commenti sulla decisione. Silenzio che, nei casi di ingiunzioni con scadenze così ravvicinate, non è inusuale, visto che le contromisure tecniche e le eventuali impugnazioni seguono tempi diversi da quelli della comunicazione pubblica.

Il tema della protezione dei minori sugli store digitali è tornato con insistenza negli ultimi tempi e il Brasile si aggiunge all’elenco dei Paesi dove i tribunali intervengono direttamente, senza aspettare che siano le piattaforme a muoversi. Qui la contestazione riguarda un meccanismo preciso, cioè giochi che riproducono le dinamiche del gioco d’azzardo, con acquisti di valuta virtuale pagata in denaro vero, resi accessibili a chi per legge non dovrebbe nemmeno poterli aprire.

La classificazione 18+ presente sull’App Store, secondo la ricostruzione portata in aula dalle associazioni, funzionava più come etichetta che come barriera. Il tribunale ha accolto questa lettura e ha chiesto strumenti concreti, non dichiarazioni di intenti. I cinque giorni per bloccare i nuovi download degli utenti minorenni decorrono dalla notifica del provvedimento, con la sanzione da 100.000 real al giorno pronta a scattare per ogni giorno di ritardo.

Fonte: TecnoAndroid