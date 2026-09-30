Volkswagen ID. Tiguan: il SUV elettrico debutta a ottobre

Volkswagen punta ancora una volta su un nome di successo per rilanciare la propria offerta elettrica, e lo fa con la nuova ID. Tiguan. L’idea è semplice e dichiarata: prendere il marchio di uno dei bestseller più solidi della sua storia e portarlo nel mondo della mobilità a zero emissioni. A Wolfsburg, del resto, continuano a sfornare modelli a batteria con la speranza che tra questi spunti finalmente quello capace di dare una spinta decisa alla transizione green.

Il contesto aiuta a capire la mossa. La gamma di auto elettriche ID. ha registrato numeri inferiori alle aspettative iniziali, tanto da spingere il colosso tedesco verso un rebranding completo. Il nuovo SUV elettrico nasce con uno stile del tutto inedito e verrà affiancato alla Tiguan con motorizzazioni termiche e ibride. Dopo ID. Polo e ID. Cross, la Casa lancerà ID. Tiguan sul mercato all’inizio del prossimo anno, forte di una presenza imponente che dà una sterzata netta al design di ID.4 e ID.5. Le tre serie che hanno accompagnato il progresso tecnologico degli ultimi 20 anni hanno mostrato un orientamento chiaro, consolidato dal boom dei SUV nel Vecchio Continente.

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Debutto a ottobre e un’eredità pesante da raccogliere

L’anteprima mondiale della nuova ID. Tiguan è fissata per l’inizio di ottobre. Nel frattempo il modello a ruote alte sta completando i collaudi con indosso una livrea mimetica, e dalle immagini emerge già una certa somiglianza con il linguaggio stilistico della sorella a motore termico. Restano ben riconoscibili i tratti che hanno trasformato questo SUV in un successo planetario. Non a caso la Tiguan è oggi il modello più venduto al mondo per il Gruppo Volkswagen.

I numeri parlano chiaro. Solo nel 2025 le consegne della Tiguan e della sua gemella Tayron hanno superato il milione di esemplari. L’ultima generazione è stata presentata ufficialmente a settembre 2023 e venduta dal 2024, costruita sul moderno pianale modulare MQB Evo. La variante elettrica avrà il compito di rimpolpare le vendite di ID.4 e della controparte fastback ID.5, che con oltre 950.000 unità consegnate dal 2021 occupano la vetta tra le vetture a batteria più vendute del gruppo teutonico. Rispetto a ID.4 spariscono anche le maniglie a filo della carrozzeria, sostituite da una soluzione più tradizionale.

Le parole di Thomas Schäfer e le attese sul prezzo

A spiegare la filosofia del progetto è Thomas Schäfer, CEO del marchio Volkswagen: “Gli oltre 8,3 milioni di Tiguan prodotti dimostrano la forza e la fiducia associate a questo nome. La Tiguan rappresenta un veicolo versatile e di alta qualità e incarna l’essenza della vera Volkswagen. Con la ID. Tiguan, portiamo avanti questa promessa di prodotto nel futuro elettrico. Il modello completamente elettrico si basa sui punti di forza del bestseller e offre un design premium, ampi spazi, un utilizzo intuitivo e tecnologie innovative. Insieme, i due modelli costituiscono un’offerta completa per le diverse esigenze di propulsione dei nostri clienti”.

Sul piano estetico la differenza con l’attuale ID.4 è voluta e ben visibile. Il frontale cambia volto e anche la coda è stata ripensata con linee più squadrate. Per l’abitacolo ci si aspettano interni moderni ma con una presenza più generosa di comandi fisici. Il listino ufficiale è ancora top secret, anche se le previsioni indicano un prezzo di partenza intorno ai 43.000 euro.

Fonte: TecnoAndroid