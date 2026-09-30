Controller Amazon Luna al minimo storico: ora costa 39,99€

Il controller Amazon Luna scende oggi al suo minimo storico su Amazon. Lo sconto attivo è del 43% e porta il prezzo finale a 39,99€, una cifra mai vista prima per questo accessorio. Per chi aspettava il momento giusto per metterci le mani sopra, l’occasione è concreta, e riguarda un gamepad nato con uno scopo ben preciso, cioè accompagnare il servizio di cloud gaming della casa di Seattle.

Il dispositivo infatti è stato progettato per offrire un’esperienza di gioco cucita su misura per Luna, la piattaforma che permette di giocare in streaming senza dover installare nulla in locale. Non si tratta però di un prodotto chiuso in un unico ecosistema. La compatibilità è piuttosto ampia e comprende PC Windows, Mac, Fire TV, tablet Fire, iPhone, iPad, Chromebook, dispositivi Android e le Smart TV Samsung e LG compatibili. Una lista lunga, che rende il controller utilizzabile in parecchi contesti diversi, dal salotto alla scrivania.

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Come funziona il controller Luna tra uno schermo e l’altro

Tra le funzioni più curiose del controller Luna c’è la possibilità di spostarsi con facilità da uno schermo all’altro. Quando si gioca su Luna è possibile mettere in pausa una sessione su un dispositivo e riprenderla direttamente su un altro, senza dover ricominciare la partita da capo. Un dettaglio pratico, soprattutto per chi alterna televisore, computer e tablet nel corso della giornata.

Il punto centrale però è la connessione. Il gamepad può collegarsi via WiFi direttamente ai server di gioco di Amazon grazie alla tecnologia Cloud Direct, pensata apposta per ridurre la latenza. In pratica i comandi non passano dal dispositivo su cui si sta guardando il gioco ma arrivano dritti ai server, e questo approccio punta a rendere la risposta il più immediata possibile, cosa tutt’altro che secondaria quando si gioca in streaming.

Non mancano comunque le alternative più classiche. Il controller Amazon Luna funziona anche tramite Bluetooth con qualsiasi dispositivo compatibile, mentre il collegamento via USB consente di agganciarlo direttamente a PC Windows, Mac e dispositivi Android. Tre modalità diverse quindi, che permettono di adattarlo alle esigenze del momento senza troppi pensieri.

Design e comandi pensati per il gaming

Sul fronte estetico ed ergonomico il gamepad di Amazon è stato sviluppato con un’idea chiara in testa, ovvero il gioco. La disposizione dei comandi segue uno schema familiare a chiunque abbia già preso in mano un controller moderno, con levette analogiche sfalsate che occupano posizioni diverse sulla scocca invece di stare allineate in modo simmetrico.

A completare il quadro ci sono i bumper facilmente raggiungibili e i grilletti progettati per offrire una risposta precisa, elemento che conta parecchio nei giochi di guida o negli sparatutto. I tasti azione sono reattivi e sul lato sinistro trova posto un tradizionale tasto direzionale a quattro direzioni, una scelta che chi ama i titoli più classici tende sempre ad apprezzare.

Fonte: TecnoAndroid