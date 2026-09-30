iPhone Duo, ecco quando si potrà preordinare per Apple

Apple ha comunicato la data da cui sarà possibile avviare la procedura di preordine di iPhone Duo, con qualche giorno di anticipo rispetto all’apertura ufficiale delle prenotazioni. I preordini veri e propri partiranno venerdì 16 ottobre, ma chi punta al nuovo modello potrà muoversi prima e sistemare tutto con calma, senza trovarsi a compilare moduli all’ultimo minuto nel momento di massimo affollamento.

Non si tratta di una novità assoluta. Quando l’azienda di Cupertino lancia un nuovo iPhone di rilievo, di solito mette a disposizione una finestra di tempo in cui gli utenti possono preparare l’ordine scegliendo in anticipo tutte le opzioni. La funzione si chiama Get ready, letteralmente “preparati”, e negli anni è diventata un passaggio piuttosto familiare per chi acquista direttamente da Apple. Stavolta la società ha confermato che farà lo stesso anche con iPhone Duo, seguendo uno schema ormai collaudato.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Dal 12 ottobre si può preparare l’ordine di iPhone Duo

L’annuncio è arrivato con un aggiornamento pubblicato sul sito ufficiale di Apple. Secondo quanto indicato dall’azienda, la procedura di preparazione per iPhone Duo sarà disponibile a partire da lunedì 12 ottobre. Da quel giorno, e con ogni probabilità per buona parte della giornata del 15 ottobre, sarà possibile accedere all’app Apple Store oppure al negozio online della casa americana per impostare le proprie preferenze prima che le prenotazioni si aprano davvero.

Le scelte da fare sono quelle classiche di ogni acquisto di questo tipo. Si parte dal colore dello smartphone, poi si passa alla quantità di memoria interna desiderata, all’operatore telefonico e al metodo di pagamento, senza dimenticare le altre opzioni previste durante la configurazione. In pratica il grosso del lavoro viene sbrigato nei giorni precedenti, così che al momento decisivo resti solo da confermare quanto già selezionato. Un dettaglio che può sembrare secondario ma che, nelle ore più concitate, fa una differenza notevole.

Perché conviene muoversi prima del 16 ottobre

Il vantaggio principale, come spiega la stessa Apple, riguarda i tempi. Chi completa la procedura in anticipo potrà concludere il pagamento più rapidamente quando i preordini di iPhone Duo diventeranno attivi, cioè venerdì 16 ottobre alle 8:00 del mattino secondo l’ora della costa orientale degli Stati Uniti, che corrispondono alle 5:00 sulla costa occidentale. Per chi segue il lancio dall’Italia significa le 14:00.

Il consiglio, rivolto soprattutto a chi ha intenzione di comprare direttamente da Apple e non ha mai provato questa modalità, è di sfruttarla. La preparazione anticipata permette infatti di ridurre al minimo i possibili intoppi la mattina dell’apertura delle prenotazioni, quando i sistemi sono sotto pressione e ogni secondo conta. Meno passaggi da completare vuol dire anche meno occasioni di errore o di blocco durante l’acquisto.

C’è poi un aspetto molto concreto che interessa chi vuole avere il telefono il prima possibile. Arrivare al checkout con tutto già pronto aumenta le probabilità di ottenere la consegna nel giorno di lancio, senza dover attendere le spedizioni successive che di solito slittano man mano che gli ordini si accumulano. Per iPhone Duo la finestra utile per organizzarsi si apre lunedì 12 ottobre, quattro giorni prima dell’avvio ufficiale delle prenotazioni.

Fonte: TecnoAndroid