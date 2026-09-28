Renault Megane elettrica si rinnova: 220 CV e batteria da 67 kWh

La Renault Megane elettrica si rinnova in profondità e con il restyling appena arrivato cambia soprattutto nel frontale, nella tecnologia di bordo e nell’efficienza del sistema di propulsione. La Casa francese ha colto l’occasione anche per semplificare l’offerta, che adesso si concentra su due soli allestimenti, Techno ed Esprit Alpine, entrambi legati allo stesso motore da 220 CV e alla nuova batteria da 67 kWh. Il listino italiano parte da 33.950 euro, prezzo indicato per la Esprit Alpine, mentre la Techno viene proposta a 39.950 euro.

Techno ed Esprit Alpine, come cambia la dotazione

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Credits: TecnoAndroid

Le due versioni della Megane condividono la meccanica ma si distinguono per equipaggiamento e personalità estetica. La Techno è la configurazione più razionale e già di serie mette sul piatto cerchi in lega da 19 pollici, fari full LED anteriori e posteriori 3D, climatizzatore automatico bizona e cruise control adattivo con funzione Stop&Go. Non manca la frenata automatica d’emergenza capace di riconoscere pedoni, ciclisti e incroci.

Dentro l’abitacolo trovano posto il Driver Display digitale da 12,3 pollici e il sistema multimediale openR link con schermo da 12 pollici, navigazione e servizi Google, radio DAB e compatibilità con Android Auto e Apple CarPlay. Completano il quadro la telecamera posteriore, i sensori di parcheggio dietro, il caricatore wireless da 15 W, la pompa di calore e il caricatore di bordo trifase bidirezionale da 11 kW. C’è poi la funzione One Pedal con cinque livelli di frenata rigenerativa regolabili dalle palette al volante, insieme all’Active Driver Assist, al monitoraggio dell’angolo cieco e al riconoscimento facciale Face ID che richiama il profilo di chi guida.

La Esprit Alpine sta al vertice della gamma e punta su un carattere più sportivo. I cerchi salgono a 20 pollici, il tetto diventa nero e all’esterno compaiono gli elementi specifici della linea Alpine. In abitacolo arrivano sedili e volante riscaldabili, sedili anteriori a regolazione elettrica e rivestimenti in TEP e tessuto riciclato trapuntato nero titanio con cuciture blu e finiture dedicate. A questo si aggiungono la telecamera Multiview a 360°, i sensori di parcheggio anteriori e laterali e l’impianto audio premium Harman Kardon. Per chi vuole di più Renault prevede diversi pacchetti opzionali dedicati al comfort e agli aiuti alla guida.

Motore da 220 CV e batteria LFP da 67 kWh

Sotto la carrozzeria entrambe le varianti montano un motore elettrico sincrono a rotore avvolto da 220 CV, pari a 160 kW, con 300 Nm di coppia. A fornire energia ci pensa la nuova batteria da 67 kWh con chimica LFP e tecnologia cell to pack. Secondo il listino italiano l’autonomia arriva a 501 km nel ciclo WLTP sulla Techno e si ferma a 488 km sulla Esprit Alpine. Lo scarto dipende soprattutto dalla configurazione della vettura e dai cerchi più grandi.

Sul fronte della ricarica in corrente alternata la compatta francese si affida a un caricatore bidirezionale da 11 kW, mentre in corrente continua la potenza massima tocca i 165 kW. Renault dichiara che per passare dal 15 all’80% servono circa 24 minuti. A richiesta è disponibile anche il caricatore AC bidirezionale da 22 kW.

Prezzi e rivali tra le compatte elettriche

Il listino della nuova Renault Megane prevede la Esprit Alpine a 33.950 euro e la Techno a 39.950 euro, sempre con motore da 220 CV e accumulatore da 67 kWh. La vettura si muove in un segmento, quello delle berline e delle crossover elettriche compatte, che diventa ogni giorno più affollato.

Tra le avversarie più dirette spicca la Volkswagen ID.3 Neo, simile per dimensioni e impostazione, lunga 4,27 metri e offerta a 36.800 euro. Nella lista c’è anche la Kia EV3, che misura 4,30 metri e costa 36.350 euro. Guardando alle proposte cinesi entrano in gioco la BYD Atto 2, lunga 4,33 metri e in vendita a 36.090 euro, e la MG4, che si ferma a 4,29 metri con un prezzo di 35.490 euro.

Fonte: TecnoAndroid