Vodafone Casa regala un buono Amazon da 50 euro online

Torna disponibile la promozione online che regala un buono Amazon da 50 euro a chi attiva una linea di rete fissa Vodafone Casa, disponibile dal 22 settembre 2026 dopo qualche mese di pausa. L’iniziativa vale per FTTC, Fibra FTTH e anche FWA, e riguarda esclusivamente i nuovi clienti che portano a termine l’attivazione direttamente dal sito del brand. A maggio 2026 l’operatore aveva proposto qualcosa di simile, ma con un importo doppio, 100 euro, e finestre temporali di pochi giorni. Stavolta la cifra scende alla metà.

L’operazione a premi si chiama “Per te un Buono Regalo Amazon.it da 50 euro se attivi online la rete fissa Vodafone” ed è valida per le attivazioni effettuate fino al 24 settembre 2026, salvo cambiamenti dell’ultima ora. Vale la pena ricordare che, dopo la fusione per incorporazione di Vodafone Italia in Fastweb S.p.A. del 1° gennaio 2026, Vodafone in Italia è un marchio commerciale in licenza a Fastweb fino al 2029, usato anche dentro il corporate brand Fastweb + Vodafone, che raccoglie le attività di Swisscom nel nostro Paese.

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Come arriva davvero il buono Amazon da 50 euro

Il regolamento è abbastanza lineare. Il premio spetta attivando un’offerta del brand in una qualsiasi delle tecnologie disponibili, quindi ADSL, FTTC, Fibra FTTH e FWA. Va detto però che le offerte Vodafone Casa Start, Pro e Ultra si attivano solo in FTTC e FTTH, non più in ADSL come accadeva con la vecchia gamma Internet Unlimited.

Sul sito si può verificare la copertura e completare tutto in autonomia, oppure cliccare su “Ti richiamiamo noi” e farsi seguire da un consulente al telefono. A pratica conclusa il cliente riceve una email, eventualmente anche un SMS, e può controllare lo stato anche dall’app My Vodafone Italia. Da quegli stessi canali arriva il link dedicato con il codice del buono, attivo per 180 giorni dalla data di attivazione della linea. Passato quel termine, il codice non è più recuperabile.

Se per qualche intoppo tecnico il link non parte, entro 90 giorni dal buon fine dell’attivazione arriva una email con un modulo online da compilare entro il 30 marzo 2027. Il codice viene poi spedito in automatico allo stesso indirizzo. Il buono resta spendibile su Amazon Italia per 10 anni dalla data di emissione. In caso di adesioni multiple, il premio viene riconosciuto solo sulla prima richiesta andata a buon fine.

Le offerte Vodafone Casa Start, Pro e Ultra

Su rete fissa il listino online comprende Vodafone Casa Start, anche con lo sconto convergenza per chi attiva fisso e mobile insieme, Vodafone Casa Pro e Vodafone Casa Ultra, quest’ultima senza prezzo scontato in convergenza.

Casa Start porta connessione illimitata fino a 2,5 Gbps in download e 500 Mbps in upload, oppure fino a 1 Gbps su rete FTTH FiberCop, chiamate a consumo e modem Wi-Fi 6 incluso, che dal 13 settembre 2026 è il Fastweb NeXXt One. Costa 27,95 euro al mese per i nuovi clienti fisso, 23,95 euro per chi è o diventa cliente mobile. Abbinando Mobile Start a 9,95 euro al mese, con minuti, 200 SMS e 150 Giga 5G, il totale è 33,90 euro mensili.

Vodafone Casa Pro aggiunge il modem Vodafone Seven con Wi-Fi 7, chiamate illimitate, l’assicurazione Assistenza Casa di Quixa attivabile gratis e, solo online, 12 mesi di Vodafone Club senza costi. Prezzo di 29,95 euro al mese, 25,95 euro per chi ha già il mobile Vodafone. Casa Ultra arriva a 36,95 euro al mese e include Seven con Wi-Fi 7, fino a due Seven Booster, chiamate illimitate, Rete Sicura Family e Vodafone Club gratis.

Sul fronte FWA, attivabile solo su rete 5G dal 4 maggio 2026, il sito propone Vodafone Casa FWA Pro a 29,95 euro al mese, o 25,95 euro per i già clienti mobile, con chiamate illimitate, traffico dati illimitato e kit Indoor o Outdoor deciso dall’operatore in base alla distanza dall’antenna. Le velocità massime sono 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload. Dal 9 luglio 2026 le attivazioni FWA Indoor prevedono un contributo una tantum di 39,95 euro in prima fattura. Tutte le altre offerte non hanno costi di attivazione e non prevedono vincoli di permanenza.

Fonte: TecnoAndroid