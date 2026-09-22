Amazon blocca Muse, l’IA di Meta non può comprare per te

Amazon ha chiuso la porta a Muse, l’assistente basato su intelligenza artificiale sviluppato da Meta, impedendogli di fare acquisti al posto degli utenti sul proprio store. Una decisione che, letta con un minimo di attenzione, racconta molto più di un semplice blocco tecnico: dietro c’è una partita commerciale che riguarda chi controlla il momento in cui un cliente decide di comprare qualcosa. E quel momento, per Amazon, vale parecchio.

La formula è quasi quella dei cartelli appesi all’ingresso dei locali americani, niente maglietta, niente scarpe, niente servizio. Solo che qui il cliente respinto non è una persona in infradito, ma un software che si presenta al posto di qualcuno, aggiunge prodotti al carrello e completa il pagamento in autonomia. Il colosso di Seattle ha deciso che quel tipo di visitatore, almeno per ora, non è benvenuto sulle proprie pagine.

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Cosa significa davvero un assistente che compra da solo

Il termine tecnico è agentic AI, e descrive quei sistemi che non si limitano a rispondere a una domanda ma agiscono concretamente, eseguendo una sequenza di operazioni fino al risultato finale. Nel commercio online la traduzione pratica è semplice: l’utente esprime un’intenzione, tipo trovare un certo prodotto entro un certo budget, e l’assistente si occupa del resto. Ricerca, confronto, selezione, acquisto.

Per una piattaforma costruita sull’esperienza di navigazione come quella di Amazon, però, un agente esterno che scorre il catalogo cambia le regole del gioco. Le pagine prodotto, i suggerimenti, le promozioni, le recensioni, tutto l’ecosistema pensato per accompagnare chi compra verso una decisione viene bypassato. Un software non guarda le offerte del giorno e non si lascia convincere da un banner. Prende quello che serve e va via.

C’è poi il tema dei dati, che è forse quello più delicato. Chi possiede la relazione diretta con il cliente sa cosa cerca, cosa scarta, quanto spende e con quale frequenza. Se tra l’utente e il negozio si inserisce un assistente di un’altra azienda, quel patrimonio informativo rischia di finire altrove. E nel caso specifico quell’altrove si chiama Meta.

Il fattore Buy for Me e la guerra tra assistenti

Il punto centrale della vicenda è che Amazon non sta certo guardando l’intelligenza artificiale agentica da lontano. L’azienda ha una propria soluzione, chiamata Buy for Me, pensata esattamente per fare quello che farebbe Muse: completare acquisti al posto dell’utente, all’interno però del perimetro controllato da Amazon.

Ed è qui che il blocco assume un contorno diverso. Non si tratta soltanto di una scelta difensiva o di una questione di sicurezza delle transazioni, ma di una possibile difesa del proprio terreno. Se il futuro dello shopping online passa da assistenti che agiscono in autonomia, avere il proprio agente al centro della scena diventa un vantaggio competitivo enorme. Lasciare spazio a quello di un concorrente significherebbe, al contrario, cedere il controllo della parte più preziosa del processo.

La contrapposizione tra le due aziende si gioca quindi su un campo nuovo, dove non contano più soltanto cataloghi e prezzi ma anche quale software parla con il cliente. Meta punta a rendere Muse AI uno strumento capace di muoversi liberamente sul web, Amazon preferisce che sulle proprie vetrine entri solo chi porta i suoi colori. Per gli utenti, nel frattempo, la conseguenza è immediata e piuttosto concreta: chiedere a Muse di comprare qualcosa su Amazon, semplicemente, non funziona.

Fonte: TecnoAndroid