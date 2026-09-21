vivo X500 Series ufficiale: ecco tele da 200MP e zoom fino a 400mm

Con la presentazione ufficiale in Cina arrivano i nuovi vivo X500, una famiglia di top di gamma costruita attorno a un’idea molto precisa: fotografia e video devono essere il motivo principale per sceglierli. Dei tre modelli annunciati, soltanto due faranno il salto verso il mercato europeo, ovvero X500 Pro e X500 Pro Max. Il resto della gamma resta per ora confinato al mercato interno cinese, una scelta di distribuzione che vivo ha già adottato in passato.

Il modello più ambizioso dei due è X500 Pro Max, che raccoglie tutto quello che l’azienda ha messo in campo sul fronte imaging. A bordo ci sono le fotocamere Zeiss TrueDynamic da 50MP, affiancate da un teleobiettivo tele APO da 200MP con stabilizzazione certificata CIPA 7.0, un livello di riferimento quando si parla di scatti a mano libera con focali lunghe. Tradotto in termini pratici: più margine per fotografare da lontano senza portarsi dietro un treppiede.

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Teleobiettivi, accessori e un’ottica da 400mm equivalenti

La parte più interessante riguarda gli accessori ottici. Entrambi i modelli europei sono compatibili con il vivo Zeiss Telephoto Extender Gen 2, che porta la lunghezza focale equivalente a 200mm, mentre la versione Extender Gen 2 Ultra resta un’esclusiva del Pro Max e spinge la focale equivalente fino a 400mm. È un approccio che vivo sta portando avanti da qualche generazione e che avvicina lo smartphone alla logica delle fotocamere a obiettivi intercambiabili, con un modulo esterno che si aggancia al corpo del telefono e ne estende le capacità senza stravolgerne la forma.

Chi fotografa soggetti in movimento troverà pane per i propri denti nel comparto messa a fuoco. X500 Pro Max monta un sistema di autofocus laser multi zona a 1.536 punti, numeri che servono a inseguire con precisione ciò che si muove dentro l’inquadratura. A questo si aggiunge la funzione AF Tracking Snapshot, capace di lavorare a 60fps per mantenere nitidi i soggetti che cambiano posizione rapidamente. Sport, animali, bambini che non stanno fermi un secondo: sono questi gli scenari in cui una simile dotazione fa la differenza rispetto a un autofocus tradizionale.

Due strade diverse per lo stesso pubblico

La differenza tra i due modelli destinati all’Europa non sta soltanto nel nome. X500 Pro condivide l’impostazione fotografica generale e la compatibilità con l’accessorio ottico da 200mm equivalenti, ma è il Pro Max a portare le soluzioni più estreme, dal sensore tele da 200MP alla stabilizzazione CIPA 7.0, passando per l’esclusiva sull’Extender Gen 2 Ultra. Una divisione dei compiti abbastanza chiara, con il Pro pensato per chi cerca un top di gamma completo e il Pro Max rivolto a chi usa il telefono come strumento fotografico principale.

Il debutto cinese è il primo passaggio di un percorso che passerà poi dai mercati internazionali, Italia compresa. Sul fronte della collaborazione con Zeiss, la firma tedesca continua a essere l’elemento distintivo della serie X, con il marchio applicato sia ai moduli integrati sia agli accessori ottici che completano il sistema.

X Fold6 pronto allo sbarco italiano

Insieme alla nuova serie X500 c’è un’altra notizia che riguarda direttamente il nostro mercato: X Fold6, il pieghevole di vivo, arriva ufficialmente in Italia. Si tratta di un passaggio tutt’altro che banale, perché i foldable dell’azienda hanno storicamente avuto una distribuzione molto limitata fuori dalla Cina, e la loro comparsa nei listini europei allarga il campo dei pieghevoli disponibili da noi.

L’arrivo contemporaneo di un pieghevole e di due cameraphone di fascia alta racconta bene la direzione presa dal produttore, che sul mercato europeo punta a presidiare le fasce più costose con prodotti dal profilo tecnico marcato piuttosto che con una gamma ampia e generalista.

Fonte: TecnoAndroid