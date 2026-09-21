Revolut, dati esposti con false richieste governative

Revolut ha confermato una violazione di dati che non nasce da un attacco informatico classico, ma da qualcosa di molto più sottile: richieste fraudolente confezionate come comunicazioni ufficiali di un’autorità governativa. Nessuno ha forzato i server della fintech, nessun malware, nessuna falla tecnica sfruttata. È stata abusata una procedura ordinaria, quella che le società finanziarie usano ogni giorno per rispondere alle domande di informazioni provenienti dall’esterno. La società ha avvisato gli utenti coinvolti e ha chiarito un punto che interessa a tutti: i fondi dei clienti non risultano compromessi.

Il dettaglio che rende la vicenda scomoda è proprio l’origine delle richieste. Chi ha condotto l’operazione ha usato un indirizzo appartenente al dominio email di una vera agenzia governativa. Non un dominio simile, non una copia con una lettera cambiata. Un indirizzo autentico, che superava senza problemi qualsiasi controllo automatico sulla provenienza. Revolut ha parlato di una forma sofisticata di impersonificazione e, una volta individuata l’attività, ha bloccato l’indirizzo coinvolto, avvisando poi l’agenzia interessata, le forze dell’ordine e gli organismi regolatori competenti.

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Perché un dominio vero non basta a dimostrare nulla

Qui sta il nodo tecnico, e vale la pena spiegarlo con parole semplici. Un messaggio che arriva da un indirizzo governativo reale sembra legittimo per definizione, ma questo non significa che la singola richiesta sia stata autorizzata dall’organizzazione proprietaria di quell’indirizzo. Sono due cose diverse. La verifica dell’identità del mittente è solo metà del lavoro, l’altra metà riguarda la validità della domanda stessa, cioè capire se quella specifica richiesta di dati sia stata davvero approvata da chi di dovere prima di far partire qualunque informazione riservata.

Tra i dati potenzialmente finiti nelle mani sbagliate ci sono informazioni personali, documenti usati per la verifica dell’identità, selfie, estratti conto e cronologia delle transazioni. Ricostruzioni successive, basate sulle segnalazioni diffuse da ZachXBT, citano anche IBAN, indirizzi di residenza e altri dati finanziari. Un pacchetto piuttosto completo, insomma, che mette insieme chi sei, dove abiti e quanto muovi.

L’allarme di ZachXBT e il rischio spear phishing

È stato ZachXBT a portare l’episodio all’attenzione pubblica tramite il proprio canale Telegram, ipotizzando un interesse mirato verso clienti con patrimoni elevati. L’ipotesi non è banale. Quando documenti identificativi e informazioni finanziarie viaggiano insieme, chi li possiede ha in mano il materiale ideale per costruire truffe su misura. Una email che cita la transazione giusta, l’importo giusto, l’indirizzo giusto, diventa molto più credibile di un tentativo generico.

Il rischio concreto si chiama spear phishing, cioè campagne personalizzate costruite su informazioni autentiche della vittima, oppure tentativi di impersonificazione successivi. Detto questo, va tenuta ferma una distinzione: la natura dei dati esposti rappresenta un fattore di rischio potenziale, non la prova che quelle conseguenze si siano già verificate. Gli accertamenti su come le informazioni siano state eventualmente usate restano un capitolo separato rispetto all’evento iniziale.

Cosa cambia per i conti e per le procedure

Revolut ha ribadito che l’incidente riguarda l’acquisizione di informazioni attraverso richieste fraudolente e non un accesso diretto ai conti con operazioni finanziarie non autorizzate. Nessun movimento di denaro, quindi, almeno stando a quanto comunicato dalla società, che ha avviato le verifiche interne e coinvolto le autorità competenti.

Il punto debole messo in luce da questa violazione di dati riguarda però un processo che tutte le realtà finanziarie digitali condividono. L’autenticità tecnica di un indirizzo email non certifica l’autorizzazione della specifica domanda che arriva da quell’indirizzo. Per gli operatori finanziari la strada resta quella di controllare tre cose insieme: chi sta chiedendo, per quale scopo e quanti dati servono davvero per soddisfare quella richiesta. Ridurre al minimo indispensabile il materiale trasmesso è l’unica difesa reale quando il canale di ingresso sembra, a tutti gli effetti, perfettamente in regola.

Fonte: TecnoAndroid