Dente di mastodonte scoperto per caso in un habitat per rane

Un dente di mastodonte fossilizzato è finito per caso tra le mani di un gruppo di ricercatori che, quel giorno, avevano tutt’altro in testa: stavano semplicemente controllando le condizioni di un habitat adatto alle rane. Niente scavi programmati, niente spazzolini da paleontologo, niente griglie di scavo. Solo un sopralluogo di routine, il genere di attività che di solito si conclude con qualche appunto sull’umidità del terreno e un paio di fotografie. Poi, all’improvviso, un reperto che con gli anfibi non ha davvero nulla a che spartire.

La reazione, a quanto pare, è stata quella che chiunque avrebbe avuto al posto loro. Sorpresa autentica, di quelle che non si recitano. Il fossile è stato descritto come immacolato, un aggettivo che nel gergo di chi maneggia resti antichi non viene usato con leggerezza. Significa che il tempo, per una volta, è stato clemente.

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Un censimento sugli anfibi trasformato in scoperta paleontologica

Capita più spesso di quanto si immagini che le scoperte più interessanti arrivino mentre si sta cercando tutt’altro. In questo caso l’obiettivo dichiarato era il monitoraggio di un ambiente umido, il tipo di area in cui gli scienziati vanno a verificare se le popolazioni di anfibi hanno ancora spazio per riprodursi. Un lavoro paziente, ripetitivo, spesso poco glamour. E invece il terreno ha restituito qualcosa che appartiene a un’epoca in cui di rane, in quel punto, probabilmente ce n’erano parecchie, ma la fauna intorno era di tutt’altra taglia.

Il mastodonte appartiene a quella famiglia di grandi mammiferi estinti che popolano l’immaginario collettivo insieme ai mammut, anche se si tratta di animali distinti. Ritrovarne una traccia durante un’uscita dedicata agli anfibi è il genere di coincidenza che nei rapporti tecnici viene annotata con una certa emozione, per quanto il linguaggio scientifico tenda a smorzare tutto.

Perché proprio i denti sopravvivono al tempo

Chi si occupa di resti antichi lo sa bene: i denti fossilizzati sono tra le parti che meglio attraversano i millenni. Lo smalto è la sostanza più dura prodotta da un organismo vivente e resiste dove le ossa si sbriciolano, si deformano, si dissolvono. Ecco perché in moltissimi casi la prima testimonianza di un animale scomparso arriva proprio dalla bocca e non dallo scheletro.

Un dente ben conservato racconta parecchio. La forma delle cuspidi, l’usura della superficie, le dimensioni complessive sono indizi che permettono di risalire al tipo di alimentazione dell’animale e, con un po’ di fortuna, anche alla sua età approssimativa al momento della morte. È un archivio in miniatura, compatto e sorprendentemente resistente.

Il fatto che questo esemplare sia arrivato in condizioni definite immacolate lo rende ancora più prezioso. Nella maggior parte dei casi i reperti emergono scheggiati, erosi, coperti da incrostazioni che richiedono settimane di pulizia in laboratorio. Qui invece la fortuna ha giocato dalla parte giusta.

Resta la scena, quella sì difficile da dimenticare per chi c’era. Un gruppo di persone chine su uno specchio d’acqua a cercare tracce di anfibi che si ritrova davanti il frammento di un gigante scomparso da tempo. La scoperta paleontologica non era in programma, non compariva in nessun modulo di missione, e proprio per questo ha avuto il sapore di quelle cose che capitano una volta sola in una carriera.

Fonte: TecnoAndroid