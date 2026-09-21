Tivùsat cambia numerazione: la nuova lista canali è attiva

Anche Tivùsat ha rimesso mano alla propria lista canali, allineandosi a quanto già successo sul digitale terrestre nelle settimane scorse. La nuova numerazione è ormai attiva in tutta Italia per chi guarda la televisione con parabola e decoder satellitare, e riguarda praticamente ogni fascia della griglia, dalle grandi reti generaliste fino alle radio visuali e ai canali in 4K. Chi ha acceso il televisore in questi giorni se ne sarà accorto subito, perché qualche posizione familiare si è spostata.

L’ordine di apertura resta quello a cui il pubblico italiano è abituato, con Rai 1 HD, Rai 2 HD e Rai 3 HD in testa, seguite da Rete 4 HD, Canale 5 HD e Italia 1 HD. Subito dopo arrivano La7 HD, Tv8 HD e Nove HD a chiudere il blocco dei principali. Da lì in avanti la nuova numerazione alterna semigeneralisti, tematici e canali di informazione senza stravolgere la logica di prima, ma con diversi aggiustamenti.

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Come si muove la griglia dopo i primi nove canali

Nella fascia immediatamente successiva trovano posto Rai 4 HD, Iris HD, La 5 HD, Rai 5 HD, Rai Movie HD e Rai Premium HD, poi Italia 2 HD, Mediaset Extra HD, TV2000 HD, Cielo HD e Mediaset 20 HD. Proseguendo si incontrano Rai Sport HD, Focus HD, Rai Storia HD, Rai News 24 HD, TgCom 24 HD, Rai Scuola HD, TwentySeven HD, Dmax HD, La7 Cinema HD e We Do Movies. A seguire Real Time HD, Food Network HD, Cine 34 HD, Radio Italia Tv HD, RTL 102.5 Tv HD, Discovery HD, Giallo HD e Top Crime HD.

Il blocco dedicato ai più piccoli comprende Boing HD, Cartoonito HD, Rai Gulp HD, Rai Yoyo HD e Super! HD. Poi si apre lo spazio culturale e sportivo con Arte HD, Mezzo, RDS Social TV HD, Equ Tv HD, ACI Sport Tv HD, Sportitalia Solo Calcio HD, Marcopolo Travel Tv, HGTV HD, Euronews Italian, Discovery Turbo HD e We Do Big Stories HD. Le radio in video occupano una sezione ben definita con RTL 102.5 Caliente HD, Radio Italia Live HD, Radio Kiss Kiss Tv HD, Radio Zeta Tv HD, Radio Freccia Tv HD, Radio Monte Carlo Tv HD e Virgin Radio Tv HD.

Informazione internazionale, 4K e canali regionali

La parte dedicata all’informazione estera raccoglie France 24 HD English, BBC News Europe, Al Jazeera English HD, TRT World HD, NHK World HD, Freedom, France 24 HD Français, Dim Tv, Al Jazeera HD, Sonlife Broadcasting Network, CNBC Europe HD, Bloomberg European Tv, Daystar HD, DW Deutsche Welle HD, Euronews HD English, CGTN HD e CGTN Documentary HD. Seguono i canali istituzionali Senato Italiano HD e Camera dei Deputati, quindi KBS World HD, CCTV 4 HD, Svoboda Tv, Svoboda News, Svoboda Plus, Russia’s Future, Belarus Tomorrow, Gordon Live e CGTN.

L’offerta in alta definizione spinta comprende Rai Radio 2 Visual, Rai 4K, Museum 4K, MyZen 4K, Insight UHD, TravelXP 4K e Hot Bird 4k. Subito dopo si apre la lunga sequenza delle edizioni regionali del TGR di Rai 3, da Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Alto Adige e Trentino, con Rai Südtirol HD, fino a Friuli Venezia Giulia e FVG Bis, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia.

Chiudono la lista le emittenti locali e tematiche come Teleradio Pace HD, Sender Neu Jerusalem, People Tv Rete 7 HD, Telecupole, Horse Tv HD, Padre Pio Tv HD, BeJoy Kids, Parole di Vita, Tivù La Guida, TRM h24 e San Marino Rtv HD, seguite dal pacchetto delle radio satellitari con Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento, Rai Radio 1 Sport, Rai Radio 3 Classica, RDS, RTL 102.5, Radio Zeta, Radio Freccia, Radio 105, Virgin Radio, R101, Radio Monte Carlo, Radio Italia, M2O, Radio Capital, Radio DeeJay, Radio 24, DiscoRadio e molte altre, fino a Uninettuno University Tv, Vatican Media Europa HD, Videolina HD, Tele Sardegna HD, TvA Vicenza e Arte In Channel HD.

Fonte: TecnoAndroid