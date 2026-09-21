Final Fantasy Resonance: preorder PS5 a 56,99€ su Amazon

Chi tiene d’occhio le uscite del prossimo autunno trova su Amazon il pre order di Final Fantasy Resonance già attivo, con uno sconto del 5% che porta il prezzo finale a 56,99€ per la versione PS5. L’uscita è fissata per il 22 ottobre, quindi c’è tutto il tempo per valutare, ma il meccanismo della prenotazione funziona come sempre: il prezzo bloccato è quello più basso registrato fino al giorno della spedizione.

Non capita spesso che un capitolo della saga arrivi scontato prima ancora di esistere sugli scaffali, e infatti il 5% non è una cifra da capogiro. Resta comunque un piccolo margine risparmiato su un titolo che, almeno sulla carta, sembra costruito per parlare a chi la serie la segue da decenni. Il pre order è disponibile direttamente dalla scheda prodotto dedicata.

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Un combattimento a turni che guarda indietro senza restare fermo

Il cuore di Final Fantasy Resonance è un sistema di combattimento strategico a turni, quindi niente azione in tempo reale e niente compromessi ibridi. Le meccaniche riprendono la tradizione della saga, quella dei menù, delle scelte ponderate e dei turni che si incastrano, ma con innesti più moderni pensati per rendere il tutto meno rigido.

L’idea dichiarata è offrire un’esperienza accessibile, che non spaventi chi si avvicina adesso, e allo stesso tempo abbastanza profonda da premiare la pianificazione. Le situazioni proposte, stando a quanto emerso finora, mettono spesso il giocatore davanti alla necessità di ragionare sulla sequenza delle mosse invece di tirare avanti a colpi di attacco base. Un equilibrio delicato, che sulla carta suona bene e che andrà verificato con il controller in mano.

Chocobo, Esper e volti noti nel nuovo capitolo

L’immaginario è quello classico, riconoscibilissimo. Ci sono i Chocobo, ci sono gli Esper e ci sono i Dirigibili, tre elementi che da soli bastano a collocare il gioco dentro la tradizione della saga. A questi si aggiungono apparizioni di personaggi che i fan conoscono a memoria, da Cloud a Tidus fino al Guerriero della Luce, inseriti in un’avventura che gioca apertamente la carta della nostalgia.

Non è un’operazione mascherata, insomma. Il richiamo emotivo fa parte del progetto, e lo stesso vale per la direzione artistica. Final Fantasy Resonance adotta infatti una grafica HD 2D di ispirazione retrò, quello stile che reinterpreta la pixel art aggiungendo profondità, illuminazione e ambientazioni molto più dettagliate di quanto fosse possibile all’epoca. Il risultato è un look che strizza l’occhio al passato senza sembrare vecchio, una formula che negli ultimi anni ha convinto parecchio.

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Dalle origini mobile a un progetto ricostruito

La base narrativa arriva dal primo arco di Final Fantasy Brave Exvius, il titolo per dispositivi mobili. Qui però la questione va chiarita, perché non si tratta di una conversione pigra o di un semplice trasferimento su console. La storia è stata rivista e l’esperienza di gioco ricostruita, con interventi che riguardano sia la struttura sia il ritmo del racconto.

È una differenza che pesa, soprattutto per chi ha imparato a diffidare dei porting frettolosi da mobile. Il materiale di partenza c’è, ma il lavoro sopra è stato rifatto, e questo cambia il tipo di aspettativa con cui ci si può avvicinare al gioco.

La prenotazione su Amazon della copia PS5 resta quindi l’occasione più immediata per chi ha già deciso, con il prezzo fermo a 56,99€ e la consegna prevista per il giorno di lancio del 22 ottobre.

Fonte: TecnoAndroid