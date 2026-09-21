Lufia I & II The Sinistrals Saga arriva nel 2027 su PS5 e Switch

La serie Lufia torna dopo anni di silenzio grazie a Taito, che ha annunciato Lufia I & II The Sinistrals Saga, una raccolta pensata per rimettere in circolo i primi due capitoli della saga JRPG nata negli anni Novanta. L’uscita è fissata per il 2027 su PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch e PC via Steam, mentre in Occidente la distribuzione sarà affidata a Clear River Games.

Due nomi che per chi ha vissuto l’epoca del Super Nintendo significano parecchio. Dentro la confezione ci sono Lufia & the Fortress of Doom e Lufia II: Rise of the Sinistrals, titoli che negli anni hanno costruito la loro reputazione più sulla scrittura e sulle musiche che sui numeri di vendita. Le colonne sonore, in particolare, vengono ancora oggi citate tra le più evocative di quel periodo, e non è un caso che Taito abbia scelto proprio questi due giochi per riaprire il capitolo.

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Cosa raccontano i due capitoli della saga

Il primo episodio mette al centro un giovane discendente di un eroe leggendario e una ragazza costretta a fare i conti con il peso del proprio destino. Sullo sfondo, un mondo minacciato dai Sinistrals, le entità che danno il nome alla raccolta e che rappresentano il filo rosso dell’intera saga. È l’inizio di tutto, il punto di partenza narrativo che ha poi generato il resto.

Lufia II funziona invece come prequel e segue Maxim, un ragazzo destinato a diventare l’eroe leggendario di cui si parla nel primo gioco, accompagnato dal suo gruppo di compagni. Anche qui lo scontro con i Sinistrals resta il motore della vicenda, con il tema del destino declinato in chiave diversa. In sostanza, chi gioca la raccolta nell’ordine in cui è presentata si trova davanti a una struttura narrativa a incastro, dove il secondo capitolo spiega le radici del primo. La descrizione apparsa sulla pagina Steam parla di giochi “convertiti con cura e migliorati per le piattaforme moderne”. Una formula che lascia intendere un lavoro di adattamento tecnico piuttosto che una riscrittura completa, con l’obiettivo dichiarato di riproporre le esperienze originali senza stravolgerle.

Quello che ancora manca all’appello

Taito, per ora, si è tenuta sul vago. Nessuna data di uscita precisa oltre all’indicazione generica del 2027, nessun elenco degli interventi tecnici effettuati sui due giochi, nessuna parola sulle eventuali funzionalità aggiuntive che accompagneranno questa versione. Sono proprio i dettagli che di solito interessano di più a chi ha già giocato gli originali e vorrebbe capire cosa cambia davvero. Le informazioni mancanti dovrebbero arrivare nei prossimi mesi, secondo quanto lasciato intendere dall’azienda. Nel frattempo l’annuncio resta interessante soprattutto per il segnale che manda, visto che parliamo di una serie rimasta ai margini per molto tempo e riproposta ora su hardware attuale, Nintendo Switch 2 compresa.

La scelta delle piattaforme, del resto, dice qualcosa: puntare contemporaneamente su console Sony, sulle due generazioni Nintendo e sul PC significa cercare un pubblico ampio, che va dai nostalgici a chi di Lufia non ha mai sentito parlare. I JRPG classici riconfezionati per i sistemi moderni sono diventati negli ultimi anni un filone piuttosto battuto, e la raccolta firmata Taito si inserisce esattamente in quella scia.

Fonte: TecnoAndroid