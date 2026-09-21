iPhone 14, 15 e 16: funzioni satellitari gratis per un altro anno

Le funzioni satellitari su iPhone restano gratuite per un altro anno, e l’annuncio è arrivato quasi di nascosto, infilato in una nota del comunicato con cui Apple ha presentato i nuovi iPhone 18 Pro. Un dettaglio piccolo, ma che chiude una questione rimasta in sospeso per mesi: il servizio, secondo le previsioni, avrebbe dovuto iniziare a costare qualcosa per una parte degli utenti nel corso del 2026. Invece no. La proroga riguarda chi possiede iPhone 14, iPhone 15 e iPhone 16, mentre chi compra uno dei modelli appena presentati mantiene il periodo gratuito previsto al momento dell’attivazione.

Vale la pena ricordare da dove nasce tutto questo. La connettività satellitare ha debuttato nel 2022 insieme alla gamma iPhone 14, e all’epoca il pacchetto era piuttosto essenziale: SOS Emergenze via satellite e la condivisione della posizione tramite Dov’è, entrambe utilizzabili anche senza copertura cellulare o Wi-Fi. Roba pensata per gli scenari peggiori, insomma, non per l’uso quotidiano.

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Da funzione di emergenza a strumento di comunicazione

Con il passare degli anni il perimetro si è allargato parecchio. Oggi sotto l’etichetta funzioni satellitari rientrano anche Messaggi via satellite e l’assistenza stradale via satellite, quest’ultima disponibile soltanto nei Paesi in cui è supportata. L’idea di fondo è sempre la stessa, cioè permettere di restare in contatto o chiedere aiuto nelle zone isolate, dove le reti mobili tradizionali semplicemente non arrivano. Solo che nel frattempo la tecnologia è diventata qualcosa di più di una rete di sicurezza.

Quella appena annunciata è la terza proroga consecutiva per chi usa iPhone 14. Al lancio Apple aveva parlato di due anni di utilizzo senza costi, poi alla scadenza è arrivata una prima estensione, seguita da una seconda nel 2025. Ora si aggiunge un altro anno, e stavolta la misura copre anche gli utenti di iPhone 16 già attivati nei mercati dove il servizio funziona. Chi invece acquisterà iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max o il nuovo iPhone Duo riceverà il consueto periodo gratuito riservato ai dispositivi nuovi.

Quanto costeranno davvero le funzioni satellitari

Qui sta il punto più curioso della vicenda: Apple non ha mai detto quanto costeranno le funzionalità satellitari una volta finito il periodo promozionale. Nessun listino, nessuna cifra indicativa, nemmeno un accenno. L’azienda schiva l’argomento da anni con una costanza notevole, lasciando aperte tutte le strade possibili.

E proprio questa ennesima estensione ha rinfocolato l’ipotesi che Cupertino possa decidere di tenere gratuite almeno le funzioni essenziali, quelle legate alle emergenze in particolare. Del resto una scelta diversa rischierebbe di sollevare qualche polemica, visto che un servizio come SOS Emergenze può fare la differenza in situazioni di pericolo reale. Far pagare la possibilità di chiamare i soccorsi da una zona senza campo non sarebbe esattamente una mossa popolare.

Una tecnologia sempre più centrale per Apple

Negli ultimi anni gli investimenti sulle comunicazioni via satellite sono cresciuti in modo evidente, e il risultato è sotto gli occhi di tutti: quella che era una funzione d’emergenza si è trasformata in uno strumento di comunicazione abbastanza completo. L’apertura ai messaggi e agli altri servizi racconta bene come Apple consideri questa tecnologia un elemento di differenziazione per iPhone, soprattutto verso chi viaggia, pratica attività all’aperto o vive in aree con copertura scarsa.

La proroga conferma anche un’altra cosa, e cioè che al momento la priorità è spingere l’adozione della tecnologia piuttosto che introdurre subito un abbonamento. Se questa sarà l’ultima estensione gratuita oppure se, come accaduto negli ultimi tre anni, arriverà un nuovo rinvio del momento in cui gli utenti dovranno mettere mano al portafoglio per usare le funzioni satellitari, per ora non è dato saperlo.

Fonte: TecnoAndroid