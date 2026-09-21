TIM Power Supreme Orange e Red: 200 GB a 7,99 euro

Sono tornate nei negozi le due offerte che i rivenditori aspettavano da tempo: TIM Power Supreme Orange e Red sono di nuovo attivabili dal 15 settembre 2026 nei punti vendita aderenti, stavolta con un pacchetto dati decisamente più sostanzioso rispetto alle edizioni passate. Il numero che salta all’occhio è 200 GB in 5G al mese, accompagnati da minuti illimitati verso fissi e mobili nazionali e da 200 SMS, il tutto a 7,99 euro al mese.

Il prezzo, va detto subito, è identico per entrambe le versioni. Cambia solo il pubblico a cui si rivolgono, perché la distinzione tra le due riguarda l’operatore di provenienza. La variante Orange è riservata a chi arriva da WindTre o Very Mobile, quella Red guarda invece a chi lascia Fastweb, Vodafone oppure ho. Mobile. Insomma, le classiche promozioni operator attack, costruite per portare via clienti alla concorrenza sfruttando la portabilità del numero.

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Attivazione senza coupon e costi da mettere in conto

C’è un dettaglio pratico che fa la differenza per chi entra in un negozio TIM. A differenza di altre proposte simili già presenti a listino, come TIM Steel New GPro e TIM Power Supreme V, che si attivano soltanto con codici coupon interni, queste due non richiedono alcun gettone speciale. Il negoziante può procedere direttamente, senza passaggi intermedi. Entrambe risultano disponibili anche sul sito ufficiale dell’operatore, quindi chi preferisce fare tutto da casa non è tagliato fuori.

Sul fronte delle spese iniziali vale la regola comune a tutte le offerte operator attack sottoscritte in negozio: 6,99 euro di attivazione, il primo mese pagato in anticipo e 10 euro per la nuova SIM, salvo promozioni locali che possono limare qualcosa. Non è gratis, chiaro, ma resta in linea con quanto chiedono gli altri operatori per lo stesso tipo di passaggio.

Un aspetto su cui conviene fare attenzione riguarda il profilo di rete. Il 5G incluso nel prezzo è quello base, con velocità massima di 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload. Chi punta al 5G Ultra, che arriva fino a 2 Gbps, deve aggiungere l’opzione dedicata: costa 1,99 euro una tantum fino al 31 dicembre 2026 grazie alla promozione chiamata 5G Ultra Summer Edition, poi passa a 1,99 euro al mese. Meglio verificare in negozio quale profilo viene effettivamente attivato sulla SIM, perché la differenza non è secondaria.

Il vantaggio per chi ha già la rete fissa TIM

Discorso a parte per chi è già cliente dell’operatore sul fisso. In quel caso le nuove SIM si possono abbinare a TIM Unica Power, il servizio che unisce linea fissa e mobile in un’unica fattura e che regala Giga illimitati in 5G Ultra a ogni SIM collegata. Un plus concreto, che cambia parecchio il valore complessivo del pacchetto per chi ha già il modem TIM in casa. Sempre sul fronte rete fissa, però, è in arrivo una rimodulazione con un aumento di 2,99 euro al mese a partire da novembre 2026.

La competizione sulle offerte pensate per rubare clienti alla concorrenza resta accesissima nel mercato mobile italiano, e 200 GB a meno di 8 euro mensili si collocano in una fascia competitiva. Non un’occasione irripetibile, a essere onesti, visto quello che propongono diversi operatori virtuali con soglie simili e canoni a volte più bassi. Chi sta valutando il passaggio a TIM Power Supreme Orange o alla versione Red farà bene a mettere sul tavolo anche le alternative prima di firmare il contratto, tenendo conto sia del canone sia dei costi una tantum di attivazione e SIM.

Fonte: TecnoAndroid