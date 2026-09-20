Google CC diventa agente AI per famiglie con account dedicato

Da assistente personale a coordinatore domestico, Google CC cambia pelle e si trasforma in un agente di intelligenza artificiale pensato per le famiglie, con un obiettivo dichiarato che suona quasi come una promessa: ridurre il tempo speso a incastrare impegni e aumentare quello passato insieme. L’annuncio arriva da Google Labs, il laboratorio che lo aveva creato meno di un anno fa con tutt’altra forma. Chi lo conosceva come il servizio che ogni mattina recapitava via mail il riepilogo della giornata troverà qualcosa di parecchio diverso.

Cos’era Google CC prima di questa svolta

Il nome non è casuale e richiama la funzione “cc” delle e mail, quella della copia conoscenza, perché l’agente si può mettere in copia nei messaggi oppure ricevere inoltri diretti. Presentato a dicembre 2025 come assistente personale sperimentale costruito sui modelli Gemini, si collegava a Gmail, Calendar e Drive per confezionare ogni mattina un riepilogo chiamato “Your Day Ahead”, con appuntamenti, scadenze e priorità. Bastava rispondere a quella mail per dargli istruzioni o chiedergli di tenere a mente qualcosa. A maggio 2026 l’idea è confluita nell’app Gemini sotto forma di Daily Brief, il riassunto mattutino. Ora l’esperimento riparte su un binario diverso, quello familiare.

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A spingere in questa direzione, secondo quanto riferito da Tom Shane, senior product manager del team, è stata una delle richieste più insistenti arrivate dagli utilizzatori. Chi provava CC voleva che si occupasse della gestione di casa: orari scolastici, allenamenti, bollette, la solita domanda serale su cosa cucinare. Attività condivise tra più persone, con informazioni sparpagliate su account diversi, quindi complicate da tenere insieme.

Un account Google tutto suo e un briefing condiviso

La scelta tecnica è curiosa e sensata allo stesso tempo: dare a CC un account Google autonomo, con un’identità distinta e permessi di accesso definiti in modo netto. A gestirlo e collaborarci possono essere fino a sei membri, anche se un messaggio pubblicato dal team su X parla di cinque. L’agente vede soltanto ciò che ciascuno decide di condividere, per esempio le comunicazioni della scuola dei figli, del centro nuoto o del veterinario, che smista in automatico per costruire un briefing collettivo agganciato a Calendar e Tasks. Ogni mattina parte quindi verso tutti i componenti il riepilogo “Your Day Ahead”: appuntamenti della giornata, chi deve trovarsi dove, attività da svolgere e cose già completate il giorno prima. L’idea di fondo è che gli impegni smettano di vivere dentro la casella di posta o nella testa di una sola persona. CC tiene traccia di date e scadenze importanti, le organizza in un calendario o in una lista condivisa e rimescola il programma quando i piani cambiano.

Poi ci sono i lavori più noiosi, quelli che nessuno vuole fare. L’agente può compilare autorizzazioni e moduli di iscrizione in PDF, preparare l’elenco del materiale scolastico, proporre un menu settimanale. Se gli mancano dei dati li chiede e aggiorna la sua memoria di gruppo, che separa ciò che riguarda tutta la famiglia, tipo la lista della spesa o i ristoranti preferiti, da ciò che appartiene a una singola persona, come preferenze alimentari o fuso orario. Google precisa che ogni istanza gira su un cloud computer isolato, basato su Antigravity e sugli ultimi modelli Gemini, e può quindi verificare i tempi di percorrenza tramite le API di Google Maps oppure generare Documenti e Fogli condivisi.

Privacy, controlli e dove si può provare

Sul fronte del controllo dei dati, l’agente risponde solo ai membri del gruppo e non agisce né condivide nulla all’esterno senza autorizzazione. Ciascuno può cambiare in qualsiasi momento ciò che mette a disposizione, indicare i mittenti da cui inoltrare automaticamente le comunicazioni, come la scuola o le conferme di viaggio, e ricevere ogni settimana un elenco privato dei nuovi mittenti da valutare. Per passare una singola e mail o un messaggio con un invito basta inoltrarlo tramite Gmail o Google Chat, in alternativa si condivide una cartella di Drive.

Al momento Google CC resta un esperimento di Google Labs, accessibile da web e da dispositivi mobili a utenti maggiorenni con un account Google personale negli Stati Uniti. Chi lo usava già riceverà a breve un’e mail per aggiornare l’account, mentre i nuovi interessati possono iscriversi alla lista d’attesa.

Fonte: TecnoAndroid