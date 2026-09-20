Insta360 Spatial Capture: i video 360 diventano scene 3D

Chi possiede una camera a 360 gradi del marchio cinese ha un motivo in più per aggiornare l’app, perché Insta360 ha annunciato l’arrivo di Spatial Capture, una funzione che trasforma i video registrati in scene tridimensionali da esplorare. Nessun nuovo dispositivo in arrivo, nessun annuncio hardware a sorpresa, solo software. E il debutto negli Stati Uniti è fissato per il 28 settembre, quando nell’applicazione comparirà una nuova scheda dedicata proprio a questa modalità. La logica è piuttosto diretta. Si riprende un ambiente con la propria camera, si carica il filmato e il sistema restituisce uno spazio navigabile, dove il punto di vista non è più bloccato su quello dell’obiettivo. Non servono attrezzature particolari né procedure complicate da seguire passo dopo passo, ed è forse questo il dettaglio che pesa di più per chi usa questi dispositivi senza avere alle spalle competenze da tecnico video.

Come funziona il 3D Gaussian Splatting applicato ai video

Dietro Spatial Capture c’è il 3D Gaussian Splatting, una tecnologia che ricostruisce ambienti tridimensionali partendo da immagini bidimensionali. In parole semplici, il software analizza i fotogrammi ripresi e li usa per costruire una rappresentazione dello spazio che si può poi attraversare, girare attorno agli oggetti, cambiare angolazione. Il risultato non è un video tradizionale ma qualcosa di più vicino a una scena esplorabile. Il vantaggio delle camere a 360 gradi in questo contesto è evidente. Riprendendo tutto ciò che sta intorno all’operatore, il materiale di partenza è già ricco di informazioni su ogni direzione, e questo aiuta la ricostruzione. È il tipo di funzione che in passato richiedeva software professionali, sessioni di elaborazione lunghe e una certa dose di pazienza, mentre qui viene impacchettata dentro l’app che gli utenti già usano tutti i giorni per montare le clip.

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Quali modelli Insta360 supportano Spatial Capture

La compatibilità riguarda tre prodotti, tutti piuttosto recenti nel catalogo dell’azienda. Si parte da X6, il modello più aggiornato della serie, si passa per X5 e si arriva a X4 Air. Chi possiede uno di questi tre dispositivi troverà la nuova scheda direttamente nell’applicazione, senza dover installare strumenti aggiuntivi o esportare il materiale altrove. Il lancio parte dal mercato statunitense, con la data del 28 settembre indicata come giorno di attivazione della funzione. Per gli altri mercati non sono stati comunicati tempi precisi, quindi al momento l’unica certezza riguarda gli utenti americani.

Un modo diverso di rivedere i ricordi

L’idea alla base di questa novità è meno tecnica di quanto sembri. Insta360 punta sull’aspetto emotivo, sulla possibilità di rientrare dentro un momento invece di guardarlo scorrere su uno schermo. Una stanza di casa, un viaggio, una festa, tutto può diventare uno spazio in cui muoversi liberamente anziché una sequenza fissa da riprodurre dall’inizio alla fine. È un approccio che dice parecchio sulla direzione presa dal settore delle camere a 360 gradi. Non più solo strumenti per riprese sportive spettacolari o per contenuti da pubblicare sui social, ma dispositivi pensati per catturare ambienti interi, con la ricostruzione tridimensionale che diventa una funzione alla portata di chiunque abbia il modello giusto e qualche minuto da dedicarci. L’azienda mantiene quindi il suo ritmo di aggiornamenti software costanti, aggiungendo valore a prodotti già sul mercato invece di legare ogni novità all’acquisto di un nuovo dispositivo. Chi ha comprato X4 Air, X5 o X6 si ritrova con una possibilità in più senza spendere altro, e per la fine di settembre la scheda Spatial Capture sarà lì, pronta all’uso.

Fonte: TecnoAndroid