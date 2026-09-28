TIM Power Famiglia Iron torna via SMS: 201 Giga a 4,99 euro

TIM ha lanciato nei giorni scorsi una seconda campagna SMS winback rivolta ad alcuni ex clienti mobile. Al centro del messaggio c’è ancora TIM Power Famiglia Iron, la ricaricabile da 4,99 euro al mese che in questo periodo include 201 Giga di traffico dati grazie a una promozione. Non si tratta di una novità assoluta, perché già a metà settembre 2026 l’operatore aveva tentato la stessa strada con un primo invio, indirizzato sempre a chi in passato aveva lasciato la compagnia.

Il nome dell’offerta ha una sua storia. In origine la parola “Famiglia” indicava che il piano si poteva attivare solo insieme alla rete fissa TIM. Dal 9 giugno 2026 la convergenza non è più obbligatoria, ma resta un vincolo preciso: serve la portabilità del numero da Iliad, CoopVoce o da altri operatori virtuali. Nell’SMS inviato agli ex clienti selezionati TIM parla di 5G a meno di 5 euro al mese, con 200 Giga, minuti illimitati e 200 SMS, attivazione a 6,99 euro e SIM a 10 euro, invitando a passare in negozio entro il 28 settembre.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Cosa include TIM Power Famiglia Iron e quanto costa

Ogni mese il pacchetto comprende minuti illimitati verso fissi e mobili nazionali, 200 SMS verso tutti i numeri italiani e 201 Giga in 5G con velocità massima di 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload. Il messaggio arrotonda a 200 Giga, ma il conteggio reale è composto da 1 Giga di base più 200 Giga bonus, che vengono accreditati entro 5 giorni dall’attivazione. Senza la promo i Giga aggiuntivi sarebbero 100, per un totale di 101.

Sul fronte dei costi, dal 23 febbraio 2025 tutte le offerte operator attack sottoscritte nei negozi TIM prevedono un contributo di attivazione di 6,99 euro. A questo si sommano il primo mese anticipato e i 10 euro della nuova SIM, salvo promozioni locali. La data del 28 settembre 2026 indicata nell’SMS coincide con quella della campagna precedente, anche se l’offerta con i Giga raddoppiati resta in realtà disponibile fino a nuova comunicazione, come il resto della gamma operator attack.

C’è però qualche dettaglio da tenere d’occhio. La pagina raggiungibile dal link nel messaggio non risulta ancora aggiornata e mostra tuttora 101 Giga. In alcuni casi sono stati segnalati ritardi nell’accredito dei Giga bonus, e allora conviene contattare l’operatore. Diversi clienti, poi, si sono ritrovati attiva l’opzione gratuita TIM 15 Giga 5G valida 30 giorni, pensata per chi attende TIM Unica con Giga illimitati. Con ogni probabilità si tratta di un errore legato al vecchio vincolo di convergenza.

Operatori ammessi, attivazione online e convergenza

Per sottoscrivere l’offerta bisogna arrivare da Iliad o da una lunga lista di operatori virtuali, tra cui CoopVoce, PosteMobile, Spusu, Digi Mobil, Lyca Mobile, Optima Italia, Enegan e molti altri. Restano esclusi Kena, Very Mobile, ho. Mobile, Tiscali e Noitel. Secondo alcune indiscrezioni PosteMobile potrebbe presto uscire dall’elenco. Va detto che l’SMS può arrivare anche a ex clienti che oggi si trovano con un gestore escluso, i quali quindi non possono aderire nonostante l’invito. In ogni caso il messaggio specifica chiaramente il target.

Ufficialmente TIM Power Famiglia Iron resta un’offerta operator attack, attivabile anche da chi non ha ricevuto alcun SMS. Fino a nuova comunicazione si può sottoscrivere pure online tramite una pagina dedicata, sempre a 4,99 euro al mese e con lo stesso raddoppio dei Giga.

Nei negozi il piano è compatibile con TIM Unica Power, che unisce la linea fissa con un massimo di 6 SIM, addebitando il costo mobile in bolletta e regalando a ogni SIM Giga illimitati in 5G Ultra. Oltre i 600 Giga mensili TIM considera l’uso non conforme a buona fede. Dal 26 luglio 2026 la nuova versione del servizio include anche un servizio digitale a scelta tra TIM Navigazione Sicura 360, Google One 200GB e TIM PEC, con un costo di 2,90 euro al mese per la prima SIM e 0 euro per le altre cinque. Questa cifra è azzerata per 12 mesi con la promo Limited Edition, valida fino al 26 settembre 2026.

Fonte: TecnoAndroid