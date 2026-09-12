ElevenLabs e Universal Music: accordo AI con opt-in artisti

Un accordo pluriennale tra ElevenLabs e Universal Music Group cambia le regole del gioco per la musica generata dall’intelligenza artificiale, perché per la prima volta un catalogo di quel peso viene messo a disposizione di un sistema di AI in modo dichiaratamente autorizzato. L’obiettivo è una piattaforma dove gli utenti potranno lavorare su brani concessi in licenza per costruire remix, mashup e nuove interpretazioni. Detto in modo semplice, l’AI non pesca più nel torbido ma parte da materiale su cui i diritti sono chiari.

Il tema è tutt’altro che teorico. Generare una canzone da un prompt è ormai alla portata di chiunque, il guaio arriva quando il risultato somiglia troppo a qualcosa che esiste già, e di casi del genere se ne sono visti parecchi. Cataloghi usati per addestrare i modelli senza troppe spiegazioni, voci imitate con una fedeltà che mette a disagio, questioni di copyright che si accumulano. Le piattaforme di streaming, messe di fronte al problema, hanno spesso scelto la via più rapida, cioè cancellare. Spotify, con la recente pulizia del proprio catalogo, è l’esempio più fresco di questa linea.

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Dal divieto alla licenza, la strada scelta da Universal Music

Quello che colpisce dell’intesa con ElevenLabs è il ribaltamento della logica. Finora la reazione prevalente dell’industria musicale è stata difensiva, tenere l’intelligenza artificiale il più lontano possibile dai brani protetti, alzare muri, chiedere rimozioni. Qui invece si apre una porta, controllata, con le chiavi in mano a chi possiede i diritti. Universal Music non prova a fermare la tecnologia, prova a incanalarla dentro un perimetro in cui sa esattamente cosa viene usato e da chi.

C’è un dettaglio che vale più di tanti proclami, e riguarda gli artisti. In base all’accordo, saranno loro a decidere se partecipare o restare fuori. Nessuna adesione automatica, nessun catalogo dato in blocco senza che gli interessati possano dire la loro. Per una fetta non piccola di musicisti, che negli ultimi tempi hanno visto le proprie voci replicate senza permesso, è una differenza sostanziale. E sposta il discorso dal piano puramente tecnico, ovvero cosa l’AI è capace di fare, a quello molto più concreto della gestione dei diritti e dei compensi.

Cosa significa per chi ascolta e per chi fa musica

Per l’utente finale l’idea è semplice, uno spazio dove mettere le mani su canzoni vere, quelle vere che si conoscono a memoria, e reinterpretarle con strumenti di intelligenza artificiale senza il rischio di ritrovarsi il pezzo rimosso dopo tre giorni. Una specie di laboratorio legale, dove la creatività dell’utente e la proprietà intellettuale dell’etichetta convivono invece di scontrarsi nei tribunali.

Per chi fa musica il ragionamento è più delicato. Un sistema come quello immaginato da ElevenLabs e Universal Music introduce la possibilità di monetizzare una forma di utilizzo che finora è stata quasi interamente sommersa, fatta di rielaborazioni caricate su piattaforme varie e poi cancellate, senza che nessuno incassasse nulla. Trasformare quel flusso in qualcosa di tracciabile, con una remunerazione associata, è esattamente il punto su cui l’industria discute da mesi.

Resta il fatto che la musica generativa continua a muoversi su un terreno accidentato, dove le regole si scrivono mentre si cammina. L’accordo non risolve le controversie aperte sull’addestramento dei modelli né chiarisce ogni aspetto di come verranno distribuiti i ricavi, ma segna una direzione diversa da quella seguita finora, quella del contenuto eliminato e della battaglia legale. Un catalogo autorizzato, artisti che scelgono, compensi da definire dentro un quadro concordato.