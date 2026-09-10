Samsung Galaxy Z Fold8: 7 generazioni di foldable con Flex Titanium

In questo articolo Indice dei contenuti 1 sezione 01 Galaxy AI e l’integrazione con Gemini

Sette anni dopo il lancio del primo Galaxy Fold, che ha aperto la categoria dei dispositivi pieghevoli, Samsung descrive un settore entrato in una fase di maturità: non più solo una possibilità tecnologica, ma un formato considerato sempre più naturale e adatto a integrare l’intelligenza artificiale nella vita quotidiana. Con Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 e Galaxy Z Flip8, l’azienda porta avanti questa visione combinando avanzamenti costruttivi con l’evoluzione di Galaxy AI.

Nel corso degli anni, Samsung ha lavorato progressivamente sugli elementi che più incidono sull’esperienza d’uso quotidiana: dispositivi più sottili e leggeri, maggiore resistenza strutturale, una cerniera sempre più raffinata, una piega centrale meno visibile e display esterni più ampi e funzionali. Un percorso di affinamento continuo che ha reso il foldable una soluzione premium progressivamente più accessibile e concreta nell’uso di tutti i giorni. La nuova generazione introduce la tecnologia Flex Titanium, pensata per rendere i dispositivi più sottili e resistenti riducendo al contempo la visibilità della piega centrale, uno dei punti su cui i concorrenti hanno storicamente fatto leva per criticare la categoria dei pieghevoli.

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Galaxy Z Fold8 perfeziona inoltre l’esperienza di apertura del dispositivo attraverso un equilibrio più preciso tra meccanica della cerniera, tensione del display e forza magnetica, ottenendo un gesto di apertura più fluido e naturale. Vision Booster e un nuovo trattamento antiriflesso migliorano la leggibilità dello schermo principale anche all’aperto, ampliando i contesti d’uso in cui il dispositivo risulta effettivamente pratico.

Galaxy AI e l’integrazione con Gemini

Secondo Samsung, l’evoluzione del form factor ha creato le condizioni ideali per una nuova generazione di esperienze basate sull’AI: schermi più ampi, capacità di multitasking avanzate e form factor adattabili a diversi contesti offrono uno spazio particolarmente adatto per integrare Galaxy AI in modo fluido e contestuale. I dispositivi Galaxy supportano gli utenti nella ricerca e organizzazione delle informazioni, nella produttività e nella creazione di contenuti, sfruttando lo spazio offerto dai display foldable.

L’integrazione con Gemini contribuisce a rendere l’esperienza più contestuale, aiutando a sintetizzare contenuti, sviluppare idee e trasformare informazioni e suggerimenti in azioni concrete. Per Samsung, il valore del formato pieghevole non risiede più solo nella versatilità fisica del dispositivo, ma nella capacità di offrire interazioni sempre più naturali tra hardware e intelligenza artificiale.