Chariklo, gli anelli cambiano forma e il James Webb non sa spiegarlo

Gli anelli di Chariklo continuano a spiazzare chi li osserva, e stavolta la sorpresa arriva da uno sguardo ravvicinato del telescopio spaziale James Webb. Quel sistema di anelli, individuato non molto tempo fa attorno a un piccolo mondo lontano, sembra essere cambiato nel giro di pochi anni. Cosa abbia provocato la trasformazione, al momento, resta senza una spiegazione condivisa tra gli astronomi.

Vale la pena ricordare quanto fosse inatteso già il punto di partenza. Gli anelli, nell’immaginario comune e anche in buona parte della letteratura scientifica, sono roba da pianeti giganti. Saturno in testa, ovviamente. Trovarli attorno a un corpo minuscolo e sperduto è stato uno di quei momenti in cui la comunità scientifica ha dovuto rimettere mano ai propri schemi mentali.

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Un piccolo mondo con qualcosa che non ci si aspettava

La scoperta degli anelli attorno a Chariklo è arrivata come una di quelle notizie che costringono a rileggere due volte il comunicato. Un oggetto così distante, così piccolo rispetto ai pianeti che siamo abituati a immaginare circondati da strutture di questo tipo, eppure dotato di un sistema di materiale disposto in orbita attorno a sé. Da lì in poi la domanda è diventata una sola, e cioè come faccia una struttura del genere a formarsi e soprattutto a reggere nel tempo attorno a un corpo con una gravità tanto modesta.

Le risposte, all’epoca, erano più ipotesi che certezze. Si è parlato di detriti, di collisioni, di dinamiche orbitali capaci di tenere insieme il materiale invece di lasciarlo disperdere. Nessuno però aveva davvero messo in conto che il sistema potesse mostrarsi diverso a distanza di così poco tempo dalle prime osservazioni.

Il ruolo del telescopio James Webb

Il ritorno su Chariklo con il JWST avrebbe dovuto essere una conferma, magari un affinamento dei dati raccolti in precedenza. È andata diversamente. Lo strumento più potente mai messo in orbita per l’osservazione infrarossa ha restituito un quadro che non coincide con quello di prima, segnalando che gli anelli non sono rimasti identici a come erano stati descritti. Un cambiamento in una manciata di anni, su scala astronomica, è praticamente un battito di ciglia. Le strutture attorno ai corpi del Sistema Solare tendono a evolvere su tempi enormemente più lunghi, quindi vedere una differenza in un intervallo così breve significa che qualcosa di attivo sta succedendo. Il punto è capire cosa.

Le domande ancora aperte

Gli astronomi non hanno ancora una spiegazione definitiva. Le ipotesi in campo riguardano la natura stessa del materiale che compone gli anelli e i meccanismi che ne governano la distribuzione, ma per ora si tratta di piste da verificare, non di conclusioni. La cautela è d’obbligo, perché ogni interpretazione affrettata rischia di essere smentita dalla prossima campagna di osservazione.

Quello che emerge con chiarezza è che Chariklo non è un oggetto statico e neppure una curiosità isolata da archiviare dopo la scoperta iniziale. Al contrario, sembra un laboratorio naturale dove studiare come si formano e come si trasformano i sistemi di anelli attorno a corpi piccoli, un tema che tocca da vicino anche la comprensione di strutture molto più grandi e famose. Le prossime osservazioni con il telescopio spaziale James Webb serviranno proprio a questo, cioè a stabilire se il cambiamento registrato sia un fenomeno passeggero o l’indizio di un’evoluzione più profonda del sistema. Fino ad allora, gli anelli di questo mondo lontano restano un enigma aperto.