Nissan PIXO: la city car elettrica arriva il 23 settembre 2026

Il ritorno di Nissan nel segmento delle piccole ha una data e un nome: Nissan PIXO, city car elettrica che verrà svelata il 23 settembre 2026 e che riporterà il marchio giapponese in una categoria dalla quale si era progressivamente sfilato. L’annuncio è arrivato il 9 settembre, in occasione del World EV Day, ma per il momento sul tavolo c’è poco più del nome e di una promessa. Caratteristiche tecniche, autonomia, batteria, dotazioni e prezzi restano riservati fino alla presentazione ufficiale.

Un dato però è già stato messo nero su bianco, e non è secondario: PIXO sarà prodotta in Europa per i clienti europei. Una scelta che lega il progetto alle esigenze reali del continente, dove le vetture compatte devono fare i conti con spazi urbani ridotti, costi di utilizzo sotto osservazione e una sensibilità sempre più marcata verso il prezzo d’acquisto.

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Una city car elettrica pensata per la città vera

Con questo modello Nissan rientra nel segmento A e decide di farlo puntando esclusivamente sull’elettrico. La casa descrive la vettura come agile, divertente e costruita attorno alla vita urbana moderna, con misure contenute, tecnologia intuitiva e uno stile coerente con l’identità del marchio. Le dimensioni della carrozzeria e la configurazione dell’abitacolo non sono ancora state comunicate, ma l’appartenenza alla categoria dice già molto sulla vocazione: maneggevolezza, parcheggi facili, semplicità d’uso.

Nissan la presenta come una porta d’ingresso più accessibile alla guida elettrica quotidiana. Ecco perché il prezzo sarà uno dei numeri più attesi del 23 settembre, dato che il costo iniziale continua a pesare come un macigno sulla diffusione delle BEV compatte. Per una vettura di questo tipo contano poi l’efficienza nell’uso reale, i tempi di ricarica e la possibilità di gestire l’energia senza troppi grattacapi anche per chi non ha una wallbox in garage.

La missione cittadina, del resto, non richiede primati assoluti. Serve un equilibrio credibile fra autonomia, peso, spazio interno e listino. Saranno questi elementi, più della scheda tecnica muscolare, a decidere quanto PIXO riuscirà a convincere chi cerca una seconda auto oppure un mezzo principale destinato soprattutto agli spostamenti brevi.

La gamma elettrica Nissan cresce dal basso

La nuova arrivata entrerà in una gamma elettrica europea che già comprende MICRA e LEAF, mentre Nissan ha anticipato l’arrivo a breve di JUKE EV. PIXO occuperà il gradino più compatto dell’offerta, permettendo al marchio di coprire fasce di mercato e utilizzi diversi con una famiglia di modelli a zero emissioni allo scarico. In pratica, la strategia allarga la scelta oltre le categorie superiori, dove ingombri e prezzi sono inevitabilmente più alti. Una piccola elettrica può avvicinare un pubblico differente, a patto di offrire contenuti adeguati senza bruciare il vantaggio economico legato alla sua impostazione essenziale.

Il rientro nel segmento A ha anche un significato industriale piuttosto chiaro. Negli ultimi anni diversi costruttori hanno alleggerito la presenza tra le city car, penalizzate da margini sottili e da costi crescenti per rispettare standard di sicurezza e normative sempre più severi. L’elettrificazione, unita a una produzione vicina ai mercati di sbocco, sta riaprendo la partita.

Cosa manca ancora all’appello

La presentazione del 23 settembre dovrà riempire tutte le caselle vuote. Tra le informazioni più attese ci sono capacità della batteria, potenza del motore, autonomia, tempi di ricarica, dimensioni, volume del bagagliaio e sistemi di assistenza alla guida. Il prezzo italiano e la data di apertura degli ordini non sono stati indicati nell’annuncio iniziale. Il nodo vero sarà la coerenza tra la promessa di accessibilità e il prodotto finito. Se PIXO metterà insieme misure davvero cittadine, costi controllati e una dotazione all’altezza dell’uso quotidiano, Nissan avrà una leva nuova in uno dei territori più difficili e più strategici della transizione elettrica europea. Per il pubblico italiano peserà anche un dettaglio molto concreto, cioè la compatibilità con strade e parcheggi dei centri storici.