Tap Air Portugal: voli in tre rate senza interessi con Klarna

Da oggi chi prenota un volo con Tap Air Portugal può scegliere di pagare il biglietto in tre rate senza interessi, una possibilità che arriva anche in Italia grazie al rafforzamento della collaborazione tra la compagnia portoghese e Klarna. La novità riguarda l’acquisto dei biglietti aerei direttamente sul sito del vettore, dove al momento del pagamento compaiono ora più strade possibili. Si può saldare tutto subito, dividere la spesa in tre parti uguali oppure puntare su dilazioni più lunghe. Una scelta che amplia parecchio il ventaglio di opzioni per chi viaggia e non sempre ha voglia, o modo, di sostenere l’intero costo in un colpo solo.

Un accordo che si allarga a quattro nuovi mercati

L’Italia non è l’unico Paese coinvolto. L’estensione della partnership tra Klarna e Tap Air Portugal interessa infatti anche Francia, Spagna e Stati Uniti. Il servizio era partito inizialmente in Portogallo, cioè nel Paese d’origine della compagnia aerea, e adesso compie un passo avanti piuttosto deciso varcando i confini nazionali e approdando persino oltreoceano. Per i viaggiatori di questi mercati il risultato concreto è lo stesso, ovvero la possibilità di gestire con più libertà il pagamento del volo già nella fase di prenotazione online.

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Lo scopo dell’operazione è dichiarato e, a dirla tutta, abbastanza intuibile. Si punta a dare ai clienti una maggiore flessibilità nella gestione della spesa. Questo vale per le tratte brevi, certo, ma il vantaggio si fa sentire soprattutto quando il conto sale. I viaggi più lunghi e costosi sono il terreno ideale per una formula del genere, così come le vacanze in famiglia, dove i biglietti da acquistare diventano più d’uno e il totale cresce in fretta. Lo stesso discorso vale per i soggiorni di lunga durata, che spesso richiedono un esborso iniziale importante. In tutti questi casi poter distribuire l’importo nel tempo può fare la differenza tra prenotare subito e rimandare.

Come funzionano le diverse opzioni di pagamento

La soluzione più semplice e immediata è il pagamento a rate in tre quote dello stesso importo, senza alcun interesse. Niente calcoli complicati quindi, perché il prezzo del biglietto viene semplicemente diviso in tre parti identiche e il totale pagato resta quello di partenza. È probabilmente l’opzione che attirerà più attenzione, proprio per la sua chiarezza e per il fatto che non comporta costi aggiuntivi.

Chi preferisce la via tradizionale non perde nulla. Il pagamento immediato in un’unica soluzione rimane sempre disponibile, come è naturale che sia, e continua a rappresentare la scelta standard per chi vuole chiudere la pratica senza pensieri futuri.

Accanto a queste due possibilità c’è poi una terza strada, pensata per chi ha bisogno di spalmare la spesa su un orizzonte temporale più ampio. Klarna propone infatti anche formule di finanziamento su periodi più lunghi rispetto alle tre rate. In questo caso però le cose funzionano in modo diverso, perché le condizioni non sono fisse e uguali per tutti. Possono variare in base al singolo cliente e alla soluzione scelta, quindi i termini effettivi dipendono dal profilo di chi acquista e dal tipo di dilazione selezionata al momento della prenotazione sul sito di Tap Air Portugal.

Fonte: TecnoAndroid