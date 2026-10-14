Gemini 4 Argon ufficiale: 1 milione di token e prezzi aggressivi

Google ha presentato ufficialmente Gemini 4 Argon, il nuovo modello di frontiera che punta a cambiare il modo in cui sviluppatori, aziende, scienziati e semplici utenti gestiscono i compiti più complessi. Il sistema è disponibile da oggi a livello globale e porta un salto evidente nelle capacità di ragionamento, nella scrittura di codice, nell’analisi e nella comprensione multimodale.

L’accesso passa da più canali fin dal primo giorno. Sviluppatori e imprese possono sfruttarlo tramite l’API in AI Studio e sulla piattaforma Gemini. Gli abbonati Google AI Ultra lo trovano anche in Google Antigravity, mentre chi ha un piano AI Ultra o Pro può usarlo nell’app Gemini e nella Modalità IA della Ricerca. Argon introduce un limite di 1 milione di token unificati tra input e output, il più alto mai offerto da Google, affiancato da un nuovo protocollo di continuazione pensato per contesti molto lunghi. Il prezzo di lancio è di circa 1,70 euro per milione di token in input e circa 8,60 euro per milione di token in output, con uno sconto del 95% sui token in input già in cache. Un posizionamento piuttosto aggressivo, chiaramente studiato per raggiungere una platea ampia.

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Dal codice di Chromium alla robotica: cosa sa fare Argon

Secondo Google il nuovo modello dà il meglio nei lavori articolati in più passaggi, in ambiti come programmazione, finanza, legale, cybersecurity e scienza. Argon si piazza al primo posto nel Vals Index, la classifica che misura le prestazioni nei settori economici critici. Chi lo ha provato in anteprima riporta dati concreti: Deloitte parla del 100% di attività a lunga esecuzione completate con successo, mentre Box ha registrato un miglioramento del 14% in accuratezza rispetto a Gemini 3.1 Pro.

Sul fronte dello sviluppo software il team di Chrome lo ha usato per separare il cuore della gestione delle pagine web da una cartella legacy di circa 6 milioni di righe dentro la codebase di Chromium, che in totale ne conta 40 milioni. Un intervento da mesi è stato chiuso in poche settimane, e per gli utenti significherà poter spostare pagine web attive tra schede, pannelli laterali e finestre flottanti senza ricaricarle, eliminando un’intera categoria di crash. Argon ha poi ottimizzato l’Agent Development Kit di Google, tagliando del 40% il tempo di preparazione delle sessioni in memoria e velocizzando del 21% le importazioni a freddo. Il pacchetto open source xTB di chimica quantistica è diventato fino a 2,3 volte più rapido nel predire strutture molecolari, e sui modelli Gemma l’inferenza su A100 tramite vLLM è passata da circa 37.900 a oltre 108.000 token al secondo su Gemma 4 E2B, senza perdite di qualità.

Interessanti anche le prove visive e spaziali. Il modello ha costruito una pagoda fotorealistica in Blender, trasformato le foto di una scrivania in un gioco di corse in miniatura e scritto da zero un motore di ray tracing in puro Python. Nella robotica ha ottenuto l’87% sul benchmark ERQA. In un test interno ha osservato il video di una persona che gioca a cornhole, ha calcolato coordinate e movimenti articolari e ha generato il codice di simulazione. Trasferito sul robot umanoide Apollo di Apptronik, ha centrato sette tiri consecutivi in una prova reale.

Nella ricerca scientifica ha quasi raddoppiato il throughput di inferenza di una versione interna di AlphaQubit e ridotto di oltre 100 volte il costo spaziotemporale della subroutine quantistica arcsin. Con il professor Matt Landreman un team di Google ha scoperto una nuova classe di controesempi alla congettura di Grad, formulata nel 1967. I ricercatori di Gamow Labs lo hanno impiegato su genomi di neonati con disturbi polmonari, individuando un riarrangiamento cromosomico sfuggito per anni ai software di routine, e Argon ha persino progettato cinque nuovi enzimi con attività confermata in laboratorio.

Sicurezza, app Gemini e novità per gli inserzionisti

Google sta estendendo il Fairwind Program a centinaia di nuovi partner. Wiz, che già utilizza Argon, ha protetto infrastrutture governative e sanitarie scoprendo vulnerabilità che avrebbero esposto centinaia di migliaia di cartelle cliniche. Nel benchmark Gray Swan sulla prompt injection indiretta il tasso di successo degli attacchi è sceso allo 0,7%. Nel bio red teaming esterno meno dell’1% dei sotto compiti biologici è stato sbloccato, e un monitor automatico legge il ragionamento dell’agente passo dopo passo bloccando le deviazioni in tempo reale.

Nell’app Gemini il modello risponde in modo più diretto, senza ripetizioni inutili, e aggiorna più spesso sui progressi nelle attività lunghe. L’interfaccia di coding agentico di Antigravity arriva nell’app per macOS e Gemini si collega ora a oltre 40 app, tra cui Instacart, OpenTable, Adobe e Shopify. In parallelo Google ha annunciato novità per Demand Gen, con la metrica Data Strength Uplift in arrivo su Google Ads. Secondo un’analisi interna chi usa Google Tag Gateway registra in media oltre il 20% di conversioni in più, mentre The Zebra ha ottenuto un aumento del 16% nel volume e del 19% nel valore complessivo delle conversioni.

Fonte: TecnoAndroid