Oppo Reno X, smartphone wide senza piega: display a 120 Hz

Le indiscrezioni su Oppo Reno X si moltiplicano e disegnano un dispositivo piuttosto insolito. Sarebbe questo il nome scelto dal marchio cinese per il suo smartphone wide, un telefono dalle proporzioni più larghe del solito che richiama da vicino i pieghevoli, ma senza piegarsi. Il percorso delle voci di corridoio è lungo. I primi rumor risalgono a maggio, ad agosto sono arrivate anticipazioni sul comparto fotografico e la scorsa settimana sono emersi dettagli su dimensioni e formato. A pochi giorni di distanza spuntano ora nuove informazioni, che aggiungono qualche tassello in più a un quadro ancora in costruzione.

Cosa significa davvero smartphone wide

Il termine wide può sembrare vago, ma il concetto è abbastanza semplice da inquadrare. Il riferimento più immediato è Huawei Pura X View, il modello recentissimo con cui il colosso cinese ha già percorso questa strada. Si tratta, in sostanza, di un telefono con un formato fuori dagli schemi, più largo rispetto a quello a cui il mercato ha abituato negli ultimi anni. Chi ha in mente le classiche proporzioni allungate degli Android e degli iPhone di oggi deve immaginare qualcosa di diverso, con una forma più tozza e più ampia in orizzontale.

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Per rendere l’idea il paragone più calzante è quello con i pieghevoli cosiddetti “a passaporto”, la categoria in cui rientrano Samsung Galaxy Z Fold 8 e iPhone Duo. Oppo Reno X però si distinguerebbe per un aspetto fondamentale, visto che non avrebbe alcuna cerniera e nemmeno uno schermo interno. Niente piega quindi e niente pannello da aprire come un libro. Il risultato sarebbe un dispositivo che prende in prestito la forma di quei modelli ma resta un telefono tradizionale nella struttura, con un unico display. Un approccio che punta sulla larghezza del formato più che sulla trasformazione del dispositivo.

Display e comparto fotografico di Oppo Reno X

A fornire nuovi dettagli questa volta è il leaker Gadgetsdata, che sul proprio profilo X ha condiviso alcune possibili specifiche tecniche del modello. Secondo quanto trapelato, Oppo Reno X dovrebbe montare un display da 6,35 pollici con frequenza di aggiornamento a 120 Hz. Sul rapporto di forma le informazioni non sono ancora definitive, perché si parla di 16:9 oppure di 16:10. Due valori che, in ogni caso, confermano la natura particolare del telefono e lo allontanano nettamente dalle proporzioni più slanciate che caratterizzano gran parte degli smartphone attuali.

La diagonale in sé non sembra particolarmente generosa, ma va letta proprio alla luce del formato. Su un pannello così largo i 6,35 pollici si distribuiscono in modo diverso rispetto a un classico schermo allungato, ed è questo il punto su cui si gioca tutta l’identità del dispositivo. Il refresh rate a 120 Hz, invece, lo colloca in linea con quanto ci si aspetta oggi da un telefono che ambisce a offrire un’esperienza fluida nello scorrimento e nelle animazioni.

Anche la parte dedicata alla fotografia sembra destinata a ricoprire un ruolo di primo piano. Le anticipazioni circolate ad agosto puntavano già su un comparto fotografico importante, un elemento che contribuisce a delineare il profilo di un dispositivo pensato per non passare inosservato. Le specifiche emerse finora, con lo schermo da 6,35 pollici, la frequenza di aggiornamento a 120 Hz e il rapporto di forma in 16:9 o 16:10, restano comunque indiscrezioni attribuite a Gadgetsdata e non dati ufficiali comunicati da Oppo.

Fonte: TecnoAndroid