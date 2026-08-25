Serie A gratis su YouTube: Torino-Milan visibile in Italia per errore

Una partita della prima giornata di Serie A si è ritrovata visibile gratuitamente su YouTube anche in Italia, e non perché qualcuno avesse deciso di regalarla: Torino-Milan è finita in chiaro sul canale di Sporty TV, emittente che opera sul mercato africano, ben oltre i confini dei territori coperti dalla sua licenza. Un caso che sa tanto di errore tecnico più che di scelta editoriale. Il meccanismo, per chi non mastica la materia, è più semplice di quanto sembri. Le partite del massimo campionato italiano vengono vendute a pacchetti, Paese per Paese, area per area. Chi acquista i diritti per una certa regione può trasmettere l’evento solo lì, e per farlo rispettare esistono i filtri geografici. Quando quei filtri funzionano, chi si collega da fuori vede un messaggio di blocco. Quando invece qualcosa va storto, come pare essere successo in questo caso, il flusso video resta aperto a chiunque.

Cosa significa un buco nel geoblocking

Il geoblocking è quel sistema che riconosce da dove arriva la connessione e decide se lasciarti passare oppure no. Sulle piattaforme come YouTube la configurazione spetta a chi carica o trasmette il contenuto: si indicano i Paesi abilitati, e il resto del mondo resta fuori. Basta però una casella dimenticata, un elenco di territori impostato male, una diretta creata in fretta, e il risultato è quello che si è visto con Torino-Milan.

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Va detto che non si tratta di una pirateria nel senso classico del termine. Sporty TV è un’emittente che i diritti li ha comprati per la propria area di riferimento, quindi il contenuto era legittimo alla fonte. Il problema sta tutto nella distribuzione, cioè nel fatto che la trasmissione sia rimasta raggiungibile anche da chi, in Italia, quella partita avrebbe dovuto vederla attraverso i canali ufficiali del nostro mercato. Una differenza sottile ma sostanziale, almeno sul piano contrattuale.

Perché episodi simili preoccupano chi vende i diritti

Il valore dei diritti televisivi si regge su un’idea abbastanza rigida: esclusività dentro un perimetro definito. Se quel perimetro diventa poroso, l’intero impianto commerciale perde solidità. Non tanto per il singolo spettatore che si guarda una partita senza pagare, quanto per il precedente che si crea. Chi paga cifre importanti per un mercato vuole la certezza che nessun altro possa arrivarci sopra, nemmeno per sbaglio. Situazioni del genere, in genere, si chiudono in fretta. Il canale viene segnalato, la diretta interrotta o resa inaccessibile dall’Italia, e il flusso torna nei binari previsti. Resta il fatto che la finestra si sia aperta, e che sia bastato un errore di configurazione perché una gara di Serie A circolasse liberamente su una piattaforma aperta a tutti.

C’è poi il tema della facilità con cui questi contenuti si trovano. Non serve un software particolare né una connessione mascherata: se il blocco geografico non scatta, il video è lì, indicizzato, cercabile, condivisibile in pochi secondi. Ed è proprio questa immediatezza a rendere ogni svista più pesante rispetto al passato, quando per aggirare le restrizioni serviva quantomeno un minimo di dimestichezza tecnica. Nel caso specifico, il calendario ha fatto la sua parte: la prima giornata di campionato porta con sé un’attenzione altissima, e una partita come Torino-Milan raccoglie interesse ben oltre i confini nazionali. Un errore su un match qualsiasi sarebbe passato quasi inosservato, su una sfida del genere no.