DualSense Edge 2, indizi FCC su una versione rivista per PS5

Una nuova versione di DualSense Edge potrebbe essere già in cantiere, e i primi indizi arrivano dai documenti depositati presso la Federal Communications Commission, l’ente statunitense che certifica i dispositivi elettronici prima della loro commercializzazione. Nulla di ufficiale, sia chiaro, ma il segnale c’è: nel corso del prossimo anno il pro controller di Sony per PS5 potrebbe tornare sugli scaffali in una veste rivista, con una singola modifica sostanziale rispetto al modello attuale.

Il dettaglio che ha attirato l’attenzione è il codice identificativo. Il nuovo modello risponde alla sigla CFI-ZCP2, mentre quello in commercio da tempo è catalogato come CFI-ZCP1. Un salto di numerazione minimo, che nel linguaggio interno dei produttori indica quasi sempre una revisione hardware e non un prodotto ripensato da zero. In altre parole, difficile aspettarsi un secondo capitolo del controller premium, molto più probabile un aggiornamento tecnico dietro le quinte.

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Batteria sostituibile e diritto alla riparazione

L’ipotesi che circola con più insistenza riguarda la batteria sostituibile. Sony potrebbe essere intervenuta proprio su quel fronte, permettendo all’utente di rimuovere e cambiare l’accumulatore senza dover mandare il controller in assistenza o, peggio, comprarne uno nuovo quando le celle iniziano a perdere colpi. Una scelta che avrebbe una spiegazione precisa, e non commerciale.

Le nuove normative dell’Unione Europea sul diritto alla riparazione spingono infatti i produttori in questa direzione, con l’obiettivo dichiarato di ridurre gli acquisti forzati e allungare la vita dei dispositivi elettronici. Altri costruttori si sono già adeguati, intervenendo sui propri prodotti con modifiche analoghe e spesso invisibili all’occhio del consumatore. Un pro controller da diverse decine di euro che diventa inutilizzabile perché la batteria non tiene più la carica è esattamente il tipo di situazione che le regole europee vogliono evitare.

Va detto che i documenti depositati presso la FCC non chiariscono in alcun modo come sarà fatto il nuovo DualSense Edge. Non ci sono immagini, non ci sono specifiche tecniche dettagliate, non c’è una data. C’è solo un codice diverso e la certezza che qualcosa, da qualche parte, è cambiato.

L’occasione per sistemare il vero punto debole

Il DualSense Edge, nella sua versione attuale, è un buon prodotto. Costruzione solida, personalizzazione spinta, componenti intercambiabili: chi cerca un controller di fascia alta per PS5 trova quello che serve. Il problema è sempre stato lo stesso, ed è difficile far finta di non vederlo: l’autonomia. Il pro controller di Sony dura meno del DualSense standard, un paradosso per un accessorio pensato per chi gioca tanto e a lungo. Ecco perché una revisione hardware, anche minima, apre uno spiraglio interessante. Se Sony intervenisse sulla batteria non soltanto per renderla estraibile ma anche per aumentarne la capacità, il salto in avanti sarebbe concreto. Non una novità da annunciare in conferenza, forse, ma sicuramente la correzione che più utenti aspettano da quando il controller è arrivato sul mercato.

Al momento resta tutto nel campo delle ipotesi. Il gigante giapponese non ha annunciato nulla, non ha commentato i documenti e non ha fatto capire quali siano i suoi piani per la linea di accessori premium. Se davvero il nuovo CFI-ZCP2 arriverà nei negozi nel 2027, un annuncio ufficiale difficilmente si vedrà prima di qualche mese, con i tempi tipici del settore che vedono la certificazione arrivare ben prima della presentazione al pubblico.

Nel frattempo il modello CFI-ZCP1 continua a essere l’unica versione disponibile del pro controller per PS5, con i suoi punti di forza e con quel limite di autonomia che, forse, sta per essere affrontato.