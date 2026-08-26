Razer BlackShark V2 X a 36 euro: sconto del 55% su Amazon

Scendono a 36,19 euro su Amazon le Razer BlackShark V2 X, cuffie da gaming cablate che partono da un listino di 79,99 euro e si portano a casa con uno sconto del 55%. Un taglio di prezzo che sposta l’attenzione su una fascia dove, di solito, si fanno più compromessi del previsto: qui invece restano driver da 50 mm, microfono dedicato e padiglioni circumaurali. Peso dichiarato di 240 grammi, nessuna batteria da tenere d’occhio, nessuna associazione Bluetooth da rifare ogni volta.

La scelta del cavo, in questo caso, non è un limite ma una comodità. Chi passa diverse ore davanti allo schermo sa bene quanto sia fastidioso vedere l’indicatore della carica scendere a metà partita. Con le BlackShark V2 X il problema semplicemente non esiste, e il collegamento analogico elimina anche la dipendenza da software proprietari per le funzioni di base.

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Audio posizionale e driver TriForce da 50 mm

Il cuore tecnico sono i driver Razer TriForce da 50 mm, progettati per gestire in modo separato alti, medi e bassi. Tradotto in pratica: effetti sonori, dialoghi e colonna sonora restano più distinguibili tra loro anche quando la scena si affolla e succedono troppe cose contemporaneamente. Negli sparatutto competitivi la differenza si sente, perché capire da dove arrivano passi e colpi permette di reagire con qualche frazione di secondo di vantaggio.

Su Windows 10 a 64 bit entra in gioco anche l’audio Surround 7.1, pensato per allargare la percezione dello spazio intorno al giocatore. Chi utilizza altre piattaforme mantiene la riproduzione stereo tramite il collegamento analogico, senza perdere le funzioni essenziali. Nessuna installazione obbligatoria, nessun account da configurare prima di iniziare a giocare.

Compatibilità multipiattaforma con il jack da 3,5 mm

Il jack da 3,5 mm apre la strada a praticamente qualsiasi cosa abbia un ingresso audio: PC, Mac, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e dispositivi mobili compatibili. Basta collegare il cavo e le cuffie funzionano, senza passaggi intermedi o procedure di abbinamento. Chi alterna il computer alla console durante la stessa serata capisce subito il vantaggio, perché sposta le Razer BlackShark V2 X da un sistema all’altro in pochi secondi. Questa versatilità le rende un headset unico per più scenari, dal gioco alla chat vocale fino ai contenuti multimediali. E a 36,19 euro il compromesso da accettare è davvero minimo, considerando che si tratta di un modello Razer con driver da 50 mm e non di un prodotto generico da fascia bassa.

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Comfort in memory foam e microfono HyperClear

I cuscinetti in memory foam rivestiti in similpelle avvolgono completamente le orecchie e contribuiscono all’isolamento passivo dai rumori esterni. Unito alla struttura da 240 grammi, il risultato è una pressione contenuta sulla testa anche dopo diverse ore, che siano partite competitive, sessioni cooperative o semplicemente una serata in chat con gli amici. Il peso conta più di quanto si pensi, soprattutto quando le sessioni si allungano oltre il previsto.

Sul fronte comunicazione lavora il microfono cardioide Razer HyperClear, che concentra la captazione sulla voce e attenua i suoni provenienti dai lati e da dietro. La struttura flessibile permette di avvicinarlo alla bocca e regolarne la posizione a piacere, quindi trovare l’inclinazione giusta richiede pochi tentativi.

Con il listino di 79,99 euro tagliato a metà e oltre, le Razer BlackShark V2 X si rivolgono a chi vuole migliorare audio e comunicazione senza spendere le cifre richieste dagli headset wireless di pari livello. Lo sconto del 55% è disponibile su Amazon, dove è possibile controllare anche il prezzo della colorazione bianca.