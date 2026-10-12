SteelSeries Aerox 3 Gen 2 al minimo storico su Amazon: 79,99 euro

Il mouse SteelSeries Aerox 3 Gen 2 scende al prezzo più basso mai visto su Amazon, dove la colorazione Shadow viene proposta a 79,99 euro invece dei 109,99 euro indicati come prezzo consigliato. Lo sconto arriva fino al 27% e corrisponde al minimo storico registrato su questa piattaforma, un traguardo che rende la proposta particolarmente appetibile per chi cerca una periferica da gioco senza fili con caratteristiche di fascia alta.

Tradotto in cifre concrete, il risparmio rispetto al listino è di 30 euro tondi. Una differenza che non passa inosservata, soprattutto considerando che si parla della seconda generazione di un modello già apprezzato e che, almeno sulla carta, porta con sé miglioramenti tecnici piuttosto evidenti. L’offerta riguarda nello specifico la variante Shadow, quindi chi punta a questa colorazione trova adesso il momento più favorevole per l’acquisto.

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Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, con consegna prevista nel giro di pochi giorni. C’è poi la possibilità di effettuare il reso gratuito entro 14 giorni nel caso in cui il mouse non dovesse soddisfare le aspettative. Una garanzia utile per chi preferisce provare la periferica sulla propria scrivania prima di decidere se tenerla davvero.

Polling a 4K e sensore TrueMove 26K per un tracciamento fluido

Il cuore di SteelSeries Aerox 3 Gen 2 sta nella reattività. Il mouse adotta infatti un polling wireless a 4K, con una velocità quattro volte superiore rispetto alla generazione precedente. I numeri parlano chiaro, visto che si passa da 1 ms a 0,25 ms. In parole semplici, il dispositivo comunica i propri movimenti al computer con una frequenza molto più alta, riducendo il ritardo tra il gesto della mano e quello che succede sullo schermo. Un aspetto che chi gioca a titoli competitivi conosce bene, perché anche frazioni di secondo possono fare la differenza.

A questo si aggiunge il sensore TrueMove 26K, capace di raggiungere una velocità di 400 IPS e un’accelerazione di 40G. Sono valori che indicano quanto rapidamente il mouse può essere spostato senza perdere precisione nel rilevamento. Il risultato, nella pratica, si traduce in movimenti veloci e in un tracciamento costante e pulito, anche durante gli spostamenti più bruschi e improvvisi che capitano nelle sessioni di gioco più concitate.

L’obiettivo dichiarato è offrire un’esperienza fluida e scattante, e la combinazione tra polling elevato e sensore aggiornato va proprio in questa direzione. Due elementi che, messi insieme, rappresentano il vero salto in avanti rispetto al modello precedente.

Switch meccanici e doppia connettività senza fili

Oltre alla velocità, il dispositivo punta anche sulla durata nel tempo. SteelSeries Aerox 3 Gen 2 monta infatti switch meccanici progettati per resistere a 80 milioni di clic, una soglia pensata per assicurare un’attivazione precisa e costante anche dopo un utilizzo intenso e prolungato. Ogni pressione dovrebbe quindi mantenere la stessa risposta nel corso degli anni, senza quel calo di sensibilità che a volte si avverte sui tasti più economici.

Sul fronte della connettività la periferica offre una certa flessibilità. È possibile passare rapidamente dalla connessione wireless a 2,4 GHz al Bluetooth 5.0, scegliendo di volta in volta la modalità più adatta. La prima soluzione è quella da preferire quando serve la massima reattività, mentre il Bluetooth torna comodo per collegare il mouse a dispositivi diversi senza dover ricorrere al ricevitore dedicato. Il tutto nella colorazione Shadow, oggi disponibile su Amazon a 79,99 euro anziché 109,99 euro.

Fonte: TecnoAndroid