Kindle, alone luminoso sui bordi: Amazon lo definisce previsto

I nuovi Kindle base presentati da Amazon appena qualche giorno fa stanno mostrando un comportamento piuttosto curioso lungo i bordi dello schermo. Diversi utenti segnalano infatti la comparsa di un alone luminoso ai margini del display, un effetto che diventa più evidente soprattutto quando la luce frontale è attiva. Il fenomeno non sembra limitato a una sola variante, perché coinvolge sia i modelli con i bordi in plastica sia quelli con la cornice in alluminio.

Le testimonianze si stanno moltiplicando su Reddit e anche altrove, con lettori che condividono le proprie impressioni e si confrontano su quanto osservato. La domanda che circola con più insistenza è sempre la stessa: si tratta di un difetto di costruzione indesiderato oppure di qualcosa che rientra nei piani dell’azienda? Al momento non c’è una risposta del tutto chiara, anche perché la posizione ufficiale lascia spazio a più di un’interpretazione.

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Cosa dice Amazon sull’alone dei nuovi Kindle

Credits: TecnoAndroid

Amazon ha rilasciato una dichiarazione che conferma di essere al corrente della questione. Parlare di “problema” però è forse improprio, almeno dal punto di vista della società, che non sembra considerarlo tale. Secondo la spiegazione fornita, quando il dispositivo è impostato in modalità scura con la luminosità al massimo e viene usato in un ambiente poco illuminato, gli utenti potrebbero notare un alone chiaro lungo i bordi del libro visualizzato.

L’azienda descrive questo comportamento come un effetto previsto, legato alla necessità di realizzare una cornice di colore. Nella stessa nota viene precisato che l’alone si manifesta soltanto in condizioni d’uso molto specifiche, cioè proprio con il tema scuro attivo e una luminosità elevata. Per ridurre il fenomeno il suggerimento è piuttosto semplice: provare a impostare un livello di luce inferiore quando si attiva la modalità scura sui nuovi Kindle.

Funzione voluta o compromesso progettuale

La scelta delle parole da parte di Amazon e le osservazioni raccolte finora dalla community fanno però sorgere qualche dubbio. Più che di una vera feature pensata per arricchire l’esperienza di lettura, l’alone sembrerebbe la conseguenza di una precisa scelta progettuale che l’azienda non ha ritenuto opportuno correggere. In pratica la luce che filtra ai margini del pannello non sarebbe un guasto nel senso classico del termine, ma nemmeno un elemento introdotto di proposito per migliorare l’uso del dispositivo.

È proprio questa zona grigia ad alimentare la discussione tra i possessori dei nuovi lettori. Da una parte c’è chi tende a vederlo come un difetto vero e proprio, dall’altra c’è la versione ufficiale che lo inquadra come un effetto collaterale atteso e circoscritto a situazioni particolari. Il fatto che riguardi indistintamente le versioni in plastica e quelle in alluminio suggerisce comunque che non dipenda dai materiali della scocca, ma da come è stato concepito il sistema di illuminazione dello schermo.

Fonte: TecnoAndroid