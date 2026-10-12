Tomasi Auto apre a Parma il quinto maxistore di auto usate

Tomasi Auto ha inaugurato ufficialmente a Parma il suo quinto maxistore in Italia, una scelta che rafforza la presenza del gruppo nel cuore della Motor Valley emiliana. L’apertura arriva dopo un anno decisamente positivo, chiuso con oltre 19.000 autovetture vendute nel 2025, e porta in città un nuovo punto di riferimento per chi cerca un’auto usata multimarca.

La nuova struttura si trova in via La Spezia 183 e va ad aggiungersi alle sedi già operative di Guidizzolo, Verona, Roma e Milano. L’idea è proporre un’offerta articolata che mette insieme consulenza, prove su strada e servizi finanziari e assicurativi, così da accompagnare il cliente lungo tutto il percorso d’acquisto senza costringerlo a rivolgersi altrove.

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Per l’amministratore delegato Franco Tomasi la città emiliana rappresenta molto più di un indirizzo in più sulla mappa. «Parma per noi non è semplicemente una nuova sede, ma un nuovo mercato nel quale vogliamo costruire un rapporto di fiducia con il territorio» ha spiegato, aggiungendo che con questo showroom l’azienda punta a stare vicino ai clienti con una presenza concreta, una proposta ampia e servizi di qualità.

Il modello che unisce digitale e showroom

Il cuore della strategia di Tomasi Auto sta nell’integrazione tra canali online e spazio fisico. L’amministratore delegato lo definisce un approccio che permette di muoversi senza interruzioni tra web e concessionaria. In pratica il percorso può iniziare su internet e concludersi in sede, oppure partire da un contatto diretto con lo staff commerciale e proseguire poi online. Al centro però restano sempre la relazione con il cliente, la consulenza e la possibilità di vedere e provare la vettura dal vivo.

Un ruolo chiave lo gioca la preparazione dei veicoli. Prima di finire in vendita ogni auto passa attraverso oltre 150 controlli tecnici eseguiti presso il Centro di Ricondizionamento dell’azienda, dove vengono verificate meccanica, elettronica e carrozzeria. Un processo rigoroso pensato per garantire affidabilità a chi sceglie l’usato. Il gruppo non si limita alle quattro ruote e a Verona commercializza anche moto nuove e usate attraverso il marchio Rossi Moto.

Gli omaggi a Giampaolo Dallara e Andrea de Adamich

L’inaugurazione del maxistore di Parma è stata anche l’occasione per celebrare due figure simbolo dell’automobilismo parmense. Il primo riconoscimento alla carriera è andato all’ingegner Giampaolo Dallara, entrato da poco nell’Automotive Hall of Fame di Detroit alla soglia dei novant’anni. Nel ricevere il premio Dallara ha voluto ringraziare con sincerità, sottolineando come ogni traguardo raggiunto non sia un merito individuale ma il frutto del lavoro, della passione e della competenza delle tante persone che hanno condiviso con lui questo lungo cammino.

Spazio poi al ricordo di Andrea de Adamich, con la consegna di una targa a Sofia Spanou de Adamich, presidente del Centro Internazionale Guida Sicura e della Scuderia de Adamich di Varano de’ Melegari. La vedova ha ricordato che la passione per l’automobile deve sempre andare di pari passo con conoscenza, responsabilità e sicurezza, e ha espresso l’intenzione di seguire l’esempio del marito portandone avanti i valori, gli stessi che hanno dato vita al centro di guida sicura e alla scuderia di Varano. «La passione viene prima del business, ovvero la passione è il carburante che alimenta il business, gli permette di nascere, consolidarsi e crescere nel tempo» ha detto.

Con questo investimento Parma accoglie un nuovo polo dedicato all’usato, che affianca le altre quattro sedi del gruppo sparse tra Lombardia, Veneto e Lazio.

Fonte: TecnoAndroid