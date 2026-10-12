Peugeot E-T16 Concept: 816 CV per i 40 anni della 205 T16

Quarant’anni dopo l’esordio di una delle auto da rally più amate di sempre, Peugeot rende omaggio alla sua leggenda con la Peugeot E-T16 Concept, una vettura che porta con sé numeri capaci di far girare la testa anche agli appassionati più navigati. Il prototipo nasce per celebrare i 40 anni della 205 T16 e lo fa con un’impostazione che guarda dritta alle corse. Sotto la carrozzeria lavorano tre motori che insieme sprigionano 816 CV, una cifra che da sola basta a raccontare le ambizioni del progetto. E poi c’è lo scatto, forse il dato che colpisce di più.

La E-T16 Concept passa infatti da 0 a 100 km/h in appena 2,5 secondi. Un valore che appartiene a un territorio frequentato da pochissime auto al mondo, quelle che di solito finiscono sotto i riflettori proprio per la loro capacità di schiacciare chi sta a bordo contro il sedile. Il riferimento alla regina dei rally non è quindi soltanto nostalgico. La casa francese ha scelto di collegare il passato e il presente attraverso la cosa che la 205 T16 sapeva fare meglio, cioè andare forte.

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Un omaggio alla regina dei rally

Il legame con la 205 T16 si legge già nel nome. La sigla T16 resta lì, intatta, a ricordare una vettura che nel mondo dei rally ha lasciato un segno profondo e che ancora oggi viene citata con un certo rispetto da chi ha vissuto quella stagione delle corse. Accanto compare però una lettera nuova, quella E, che lascia intendere una direzione diversa rispetto all’originale e un modo differente di interpretare la potenza.

Celebrare un anniversario con una show car non è una novità per i costruttori, ma qui il tributo prende una forma piuttosto concreta. Non si tratta di un semplice esercizio di stile pensato per strizzare l’occhio ai collezionisti. La Peugeot E-T16 Concept punta su contenuti tecnici pesanti e su una tecnologia da corsa che ne definisce il carattere. L’idea è quella di riportare in vita lo spirito di un’icona senza limitarsi a riprodurne le linee, ma provando a tradurne l’anima in qualcosa di attuale.

Del resto la regina dei rally era famosa proprio per la sua natura estrema, e un tributo all’altezza non poteva accontentarsi di prestazioni ordinarie. Peugeot sembra averlo capito bene, puntando tutto su una scheda tecnica che non lascia spazio a mezze misure.

Tre motori e 816 CV per la E-T16 Concept

Il cuore del progetto è la configurazione a tre motori. Una soluzione di questo tipo consente di gestire una potenza complessiva di 816 CV, cifra che colloca la concept in una fascia prestazionale decisamente fuori dal comune per un marchio come Peugeot. Più unità motrici significano anche maggiori possibilità di distribuire la spinta e di sfruttarla al meglio in accelerazione, ed è proprio lì che il prototipo mostra i muscoli.

Lo scatto da 0 a 100 km/h in 2,5 secondi rappresenta infatti la sintesi più efficace di tutto questo lavoro. In poco più di due secondi la vettura raggiunge una velocità che molte auto di tutti i giorni impiegano parecchio di più a toccare. È il genere di dato che serve a far capire immediatamente con che cosa si ha a che fare, senza bisogno di troppe spiegazioni.

La vetrina scelta per svelare la E-T16 Concept è il Salone di Parigi 2026, palcoscenico che per un costruttore francese ha sempre un valore particolare. Qui la casa del Leone presenta il suo tributo alla 205 T16, puntando su una combinazione di potenza, accelerazione bruciante e soluzioni derivate dal mondo delle competizioni per festeggiare i quarant’anni di una delle sue auto più celebri.

Fonte: TecnoAndroid