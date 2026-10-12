ASUS Zenbook 14 OLED al minimo storico: Ryzen AI 7 a 999€

Chi cerca un portatile leggero con schermo di qualità e un occhio di riguardo per l’intelligenza artificiale trova in queste ore su Amazon un’occasione piuttosto rara. ASUS Zenbook 14 UM3406GA è sceso al suo minimo storico e costa 999€ invece dei 1.399€ di listino. Sulla carta parliamo di un notebook con display OLED, processore AMD Ryzen AI 7 445 e una NPU da 50 TOPS in grado di gestire i carichi di intelligenza artificiale direttamente in locale, il tutto al prezzo di un ultraportatile di fascia media. La configurazione in promozione abbina 16GB di RAM e 512GB di SSD NVMe a una scocca in alluminio che pesa poco più di un chilo. Un ribasso di questa portata difficilmente si ripresenterà a breve.

Uno schermo OLED che fa la differenza

Il vero asso nella manica di questo Zenbook 14 resta il pannello. Si tratta di un OLED da 14 pollici in formato 16:10 con risoluzione 2K WUXGA da 1920 x 1200 pixel, supporto al tocco e certificazione VESA DisplayHDR True Black 500. Copre il 100% dello spazio colore DCI P3 e questo lo rende adatto anche a un uso creativo leggero, come qualche ritocco fotografico o un montaggio video senza troppe pretese. I neri profondi e il contrasto tipico della tecnologia OLED fanno il resto.

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Qualche compromesso c’è, va detto. La frequenza di aggiornamento si ferma a 60Hz e la luminosità in SDR rimane sotto i 400 nit. Nonostante questi limiti, la resa complessiva dell’immagine si colloca ai vertici della categoria e per chi passa molte ore davanti allo schermo la differenza si nota eccome.

Ryzen AI 7 445 e una NPU pensata per Copilot+

Dentro la scocca lavora il nuovo AMD Ryzen AI 7 445, che fa parte della piattaforma Gorgon Point 2026. Il chip conta 6 core e 12 thread, arriva fino a 4.6GHz in boost e dispone di 14MB di cache. A occuparsi della grafica c’è la Radeon 840M integrata, che punta molto sull’efficienza energetica ma offre comunque abbastanza potenza per giocare in Full HD e affrontare lavori grafici di media complessità.

L’elemento che distingue davvero questo portatile è però la NPU da 50 TOPS. È lei ad abilitare le funzioni dei Copilot+ PC, dall’elaborazione del linguaggio al riconoscimento delle immagini fino all’intelligenza artificiale generativa, tutto eseguito sul dispositivo senza passare dal cloud.

Sul fronte della memoria si trovano 16GB di RAM LPDDR5X saldata sulla scheda madre, quindi non espandibile, mentre lo spazio di archiviazione è affidato a un SSD NVMe PCIe 4.0 da 512GB montato su slot M.2 2280. La dotazione di porte è completa e comprende USB4, USB 3.2 Gen 2 Type C, USB 3.2 Gen 1 Type A e HDMI 2.1. Per la connettività senza fili ci sono il Wireless 6E e il Bluetooth 5.4.

Non manca nulla nemmeno sul versante dell’autonomia e della sicurezza. La batteria da 75Wh si ricarica con un alimentatore Type C da 68W, mentre la fotocamera FHD con sensore IR permette lo sblocco tramite Windows Hello, affiancata da un lettore di impronte digitali. Con un peso di circa 1,2 kg e uno spessore di appena 14,9 mm, il notebook si presta bene a chi lavora spesso fuori casa, studenti universitari compresi.

Quanto si risparmia con lo sconto su Amazon

Il prezzo di listino di ASUS Zenbook 14 UM3406GA è fissato a 1.399€, ma in questo momento su Amazon lo si porta a casa con 999€. Lo sconto è del 29% e si traduce in un risparmio di 400€, una cifra tutt’altro che trascurabile per un portatile di questa categoria. Si tratta del prezzo più basso mai registrato per questa configurazione, venduta e spedita direttamente da Amazon, e la disponibilità a questa cifra è limitata nel tempo.

Fonte: TecnoAndroid