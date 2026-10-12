Amazon Kids+ arriva in Italia dal 19 ottobre, senza pubblicità

Le famiglie italiane avranno presto a disposizione un nuovo spazio digitale pensato interamente per i più piccoli. Dal 19 ottobre 2026 arriva anche nel nostro Paese Amazon Kids+, il servizio in abbonamento che riunisce in un unico ambiente app, libri, video, giochi, audiolibri e altri contenuti dedicati ai bambini dai 3 ai 12 anni, il tutto rigorosamente senza pubblicità. L’annuncio ufficiale è arrivato direttamente da Amazon l’8 ottobre 2026.

In Europa la piattaforma era già attiva in alcuni Paesi e adesso sarà possibile sottoscriverla anche in Italia. L’obiettivo dichiarato di Kids+ è accompagnare i bambini nelle varie fasi della crescita con una proposta calibrata sull’età, così da offrire ai genitori un catalogo selezionato invece di lasciare i figli a navigare tra contenuti di ogni genere.

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Cosa offre Amazon Kids+ tra giochi, serie e audiolibri

Il catalogo punta molto sui personaggi che i più piccoli conoscono già. Dentro Amazon Kids+ si trovano app, libri, video, giochi e audiolibri firmati da marchi molto noti come Paw Patrol, LEGO, Disney, Marvel e Sonic. Una scelta che rende l’esperienza familiare fin dal primo accesso e che probabilmente farà breccia nei bambini di tutte le età coperte dal servizio.

Sul fronte dei videogiochi Amazon parla di centinaia di titoli, dai primi puzzle fino alle avventure più articolate, con nuove uscite aggiunte di continuo. I bambini più piccoli possono giocare da soli con lettere e numeri, mentre quelli più grandi hanno la possibilità di misurarsi con giochi di strategia che premiano la pianificazione e la pazienza. Non mancano poi i mondi aperti, dove progettare, costruire ed esplorare con i propri tempi. C’è un dettaglio che farà piacere a molti genitori. I giochi sono disponibili in versione completa e non prevedono acquisti in app, quindi i piccoli possono concentrarsi sul divertimento e sull’apprendimento senza che arrivino spese impreviste.

Anche la parte video è piuttosto ricca. La piattaforma mette insieme centinaia di episodi di serie molto amate come Peppa Pig e Pokémon, sempre senza pubblicità, oltre alle produzioni originali firmate Kids+. Nel pacchetto rientrano inoltre diversi audiolibri Audible, utili per alternare un po’ lo schermo all’ascolto. Amazon sottolinea anche un aspetto curioso legato alla continuità tra i contenuti. Un bambino può guardare un episodio di Barbie e passare subito dopo a un gioco dedicato allo stesso personaggio, seguendo così i propri beniamini da un formato all’altro. Tutti i contenuti del servizio, viene precisato, non sono collegati ad alcuna piattaforma di social media.

Prezzi, dispositivi compatibili e controllo dei genitori

Chi acquista un Amazon Kids Tablet riceve l’abbonamento a Kids+ incluso per 12 mesi. Terminato questo periodo, il costo parte da 6,99 euro al mese per i clienti Amazon Prime e da 7,99 euro al mese per chi non ha sottoscritto Prime. Una differenza contenuta, che comunque premia chi è già dentro l’ecosistema del colosso dell’ecommerce.

Il servizio non resta confinato ai tablet pensati per i bambini. Amazon Kids+ potrà essere utilizzato anche sui dispositivi Amazon Alexa Tablet e sui modelli Fire TV compatibili, così da portare lo stesso catalogo anche sul televisore di casa.

Accanto al nuovo abbonamento resta sempre disponibile la Parent Dashboard, accessibile da browser oppure tramite app per iOS e Android. Questo strumento consente a genitori e tutori di gestire i controlli a distanza, configurare le impostazioni, fissare limiti al tempo trascorso davanti allo schermo e stabilire obiettivi educativi. Dalla stessa interfaccia è possibile scoprire suggerimenti di contenuti adatti all’età e vedere cosa fanno i propri figli senza dover prendere in mano il loro dispositivo.

Fonte: TecnoAndroid