Squalo bianco attacca il delfino fantasma: prima prova in Brasile

Uno squalo bianco a caccia lungo le coste del Brasile sembra già di per sé una notizia insolita, e invece la storia si fa ancora più interessante quando si scopre chi è finito nel suo mirino. Su una spiaggia brasiliana è stata trovata la carcassa di un cosiddetto delfino fantasma, e proprio le ferite sul suo corpo hanno permesso di documentare per la prima volta in assoluto un attacco di questo predatore nei confronti della specie. Si tratta di un episodio che unisce due elementi rari nello stesso quadro: la presenza del grande squalo in quelle acque e il coinvolgimento del delfino più minacciato della regione.

Il delfino fantasma e le tracce lasciate dallo squalo predatore

A raccontare quello che è successo non ci sono testimoni né riprese video. A parlare è stato il corpo dell’animale spiaggiato, e in particolare le ferite che portava addosso. Sono state quelle lesioni a rivelare l’identità dell’aggressore, trasformando il ritrovamento in un vero e proprio primo documento della predazione dello squalo bianco su questo cetaceo. Fino a quel momento un legame del genere non era mai stato registrato.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Il dettaglio che colpisce di più riguarda proprio il cacciatore. Gli squali bianchi sono considerati rari nelle acque al largo del Brasile, tanto che la loro comparsa in questa vicenda viene descritta come quella di un predatore del tutto inatteso. Non si parla quindi di un incontro scontato tra una preda e il suo nemico abituale, ma di qualcosa che nessuno aveva ancora osservato in quella zona.

Il delfino fantasma, dal canto suo, porta un soprannome che dice parecchio sulla sua natura sfuggente. Non si tratta di un animale che si lascia vedere facilmente, e ogni esemplare ritrovato diventa un’occasione preziosa per capire qualcosa in più sulla sua vita e sui pericoli che deve affrontare.

Un rischio in più per la specie più minacciata del Brasile

Il ritrovamento assume un peso particolare perché questo cetaceo è indicato come il delfino più a rischio della regione. Quando una specie è già così fragile, ogni nuova minaccia merita attenzione, e scoprire che anche lo squalo bianco può rientrare tra i suoi predatori aggiunge un tassello finora sconosciuto al quadro della sua sopravvivenza.

La formula usata per descrivere la scoperta è piuttosto diretta: questi grandi squali, pur essendo poco comuni al largo delle coste brasiliane, hanno dimostrato di avere un certo gusto per il delfino più in pericolo di quelle acque. Un’affermazione che ribalta un po’ l’idea di un predatore quasi assente e quindi ininfluente per la fauna locale.

Va sottolineato che si parla di un primo caso documentato. Un singolo esemplare spiaggiato non basta a stabilire con quale frequenza avvengano attacchi di questo tipo, né quanto possano incidere sulla popolazione. Quello che il ritrovamento dimostra, però, è che l’interazione esiste e che adesso è stata registrata in modo ufficiale grazie ai segni rimasti sulla carcassa.

Perché le ferite contano così tanto

In casi come questo il corpo di un animale diventa una sorta di archivio. I morsi e le lacerazioni permettono di risalire a chi li ha provocati, e nel caso del delfino fantasma hanno indicato con chiarezza la responsabilità dello squalo bianco. Senza quell’analisi l’episodio sarebbe rimasto uno dei tanti spiaggiamenti di cui non si conosce la causa.

È proprio questa lettura delle lesioni ad aver reso possibile quello che viene presentato come il primo resoconto in assoluto di un squalo bianco che caccia questa specie di delfino, rimasta a lungo lontana da qualsiasi collegamento con un predatore così raro lungo le coste del Brasile.

Fonte: TecnoAndroid